Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı ilk 11'i belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.