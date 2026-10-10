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Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı ilk 11'i belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

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Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı ilk 11'i belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

RİZESPOR-FENERBAHÇE İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat, Mocsi, Sagnan, Ariss, Taylan, Olawoyin, Laçi, Mebude, Ahmed, Sowe.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Asensio, Greenwood, Kerem, Muriç.

RİZESPOR-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.

#Çaykur Rizespor #Trendyol Süper Lig #Fenerbahçe #Çaykur Didi Stadyumu
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