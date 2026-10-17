Galatasaray'da o futbolcudan yönetime mesaj var: Bonservisimi verin gitmek istiyorum
Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da ara transfer dönemi öncesi ayrılık hareketliliği yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan deneyimli futbolcunun geleceği merak konusu olurken, sözleşmesinin sona erecek olması da dikkat çekiyor. İşte ayrılığa ilişkin gündeme gelen çarpıcı detaylar...
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Galatasaray'da sezonun ilk bölümünde alınan sonuçlara rağmen kadro planlamasına yönelik tartışmalar gündemdeki yerini koruyor.