Galatasaray'da o futbolcudan yönetime mesaj var: Bonservisimi verin gitmek istiyorum

Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da ara transfer dönemi öncesi ayrılık hareketliliği yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan deneyimli futbolcunun geleceği merak konusu olurken, sözleşmesinin sona erecek olması da dikkat çekiyor. İşte ayrılığa ilişkin gündeme gelen çarpıcı detaylar...