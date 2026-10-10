Aston Villa ile Brentford yenişemedi! Fenerbahçe'nin rakibinden kritik puan kaybı

Fenerbahçe'nin Avrupa arenasındaki rakiplerinden Aston Villa, Premier Lig'in 6. haftasında sahasında Brentford ile 2-2 berabere kaldı.

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe'nin Avrupa arenasındaki rakiplerinden Aston Villa, sahasında Brentford'u konuk etti. Villa Park'ta oynanan mücadele, karşılıklı gollerin ardından 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Brentford, 10. dakikada Yegor Yarmoliuk'un golüyle öne geçti. Aston Villa, bu gole yalnızca iki dakika sonra Nicolas Jackson ile karşılık vererek skoru eşitledi. İlk yarıda başka gol olmayınca takımlar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti.

SON DAKİKALARDA GOL DÜELLOSU

İkinci yarıda galibiyet için baskısını artıran Aston Villa, 77. dakikada John McGinn'in golüyle 2-1 öne geçti. Ancak konuk ekip Brentford'un yanıtı gecikmedi. Kristoffer Ajer, 79. dakikada fileleri havalandırarak skoru 2-2'ye getirdi.

Kalan bölümde iki takım da üstünlük golünü bulamayınca mücadele beraberlikle sonuçlandı. Bu sonuçla Aston Villa puanını 5'e, Brentford ise 10'a yükseltti.

FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ SON DURUM

Aston Villa, Fenerbahçe ile oynayacağı Avrupa karşılaşması öncesinde ligde puan kaybı yaşadı. İngiliz ekibi, hafta içinde sarı-lacivertlileri ağırlayacak.

Premier Lig'in 7. haftasında Aston Villa, Newcastle United deplasmanına çıkacak. Brentford ise sahasında Liverpool'u konuk edecek.