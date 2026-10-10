Recep Uçar'dan Fenerbahçe maçı sonrası açıklama: Oyun olarak kaybetmedik, skor olarak kaybettik!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe'ye 3-0 kaybeden Çaykur Rizespor'da Recep Uçar, maç sonrası konuştu.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe'ye 3-0 kaybeden Çaykur Rizespor'da Recep Uçar, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Uçar, "Üzgünüm, Karşılığını alamadığımız bir performans ve oyun. Bir Şampiyonlar Ligi takımına karşı oynamamız gerektiği gibi oynadık. Pozisyonlar ürettik. Çok ciddi bir pozisyon da vermedik ilk yarıda. Şanssız bir gol yedik. Fofana'nın ilk yarıda elleriyle dokunmadığı bir ilk yarıydı. Bütün planlarımızın çalıştığı, opsiyonlarımızın işlediği bir oyun. Fakat oyun olarak değil, skor olarak kaybettik. 85'e kadar daha üretken takım olan da bizdik. Ariss ile net kaçırdığımız bir pozisyon var. Ağır cezalandırıldığımız bir oyun. 83'ten sonra da farklı bir hikaye oldu. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Kurguladığımız oyunu oynamaya çalıştılar 83'e kadar. Fenerbahçe'yi de tebrik ediyorum ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum. Ama üzgünüm. İç sahada oyun olarak kaybetmediğimiz ama skor olarak kaybettiğimiz bir oyun. Ama devam, bu şekilde oynadığımız sürece kazanacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.