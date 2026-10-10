Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanından 3-0'lık galibiyetle dönen Fenerbahçe'de Nathan Ake, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanından 3-0'lık galibiyetle dönen Fenerbahçe'de Nathan Ake, maçın ardından konuştu.

Deneyimli oyuncu, "Gol yemeden maç kazanmak oldukça önemli. Zaten ön tarafta yetenekli oyunculara sahibiz. Bugün sadece defans oyuncularımızla değil, hücumdaki oyuncularımızla da gol yemeden maçı tamamladığımızı düşünüyorum. Ayrıca Ederson da gayet iyi bir maç çıkardı. Her ne kadar kalemizde bazı pozisyonlar vermiş olsak da, aldığımız neticeden mutluyuz. Maçı gol yemeden tamamlamış olmaktan mutluyuz.

Defans oyuncularıyla sürekli iletişim halindeyiz. Çok konuşuyoruz. Sadece maç içerisinde değil, maç dışında da çok konuşuyoruz. Özellikle maçın zor anlarında ve baskı altındayken beraber acı çekiyoruz ve beraber mücadele ediyoruz. Hala birçok şeyi daha iyi yapabiliriz. Özellikle pozisyonel anlamda çok daha iyi olabiliriz. Baskı, geriye yaslanmama anlamında kendimizi geliştirebiliriz. Zamanla bunları düzeltebileceğimizi düşünüyorum." dedi.