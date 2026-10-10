Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor’u 3-0 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Sarı-lacivertlilerde Marco Asensio, uzun bir aranın ardından golle sahalara dönerken İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın da skora katkı sağladı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti ve 14 Ekim Çarşamba günü, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmandadaki Aston Villa karşılaşması öncesi moral buldu.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maçta konuk ekibe galibiyeti getiren golü 12. dakikada Marco Asensio, 83. dakikada İrfan Can Kahveci ve 87. dakikada Oğuz Aydın kaydetti.

Fenerbahçe'de İspanyol yıldız Marco Asensio, ligde son olarak 22 Ağustos'ta oynanan ve sarı-lacivertlilerin 4-2'lik üstünlüğüyle sonuçlanan TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasında forma giymişti.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe ligde; 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 13 puana yükseldi. Çaykur Rizespor ise 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 10 puanda kaldı.



Ligin gelecek haftasında Fenerbahçe, sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak. Çaykur Rizespor ise Arca Çorum FK'ya konuk olacak.



MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

MAÇTAN NOTLAR

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, son oynanan Eyüpspor karşılaşmasının ilk 11'inde tek değişiklik yaptı.

Ligdeki son maçında Eyüpspor'u 8-0 mağlup eden Fenerbahçe, milli ara dönüşü Çaykur Didi Stadı'nda Çaykur Rizespor'a konuk oldu.

Sarı-lacivertli ekip, sahaya Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve Muric ilk 11'iyle çıktı.

Teknik direktör İsmail Kartal, 3 puanı 8 golle aldığı Eyüpspor maçının kadrosuna göre ilk 11'de tek değişikliğe giderek İrfan Can Kahveci'yi yedek kulübesine alırken bu oyuncunun yerine Asensio'yu tercih etti.

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, 22 Ağustos'ta oynanan TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde yaşadığı sakatlığın ardından ilk defa ilk 11'de forma giydi.

Sarı-lacivertli takımda sakatlığı bulunan Mert Müldür ile Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra Ognjen Mimovic ve Yiğit Efe Demir, kadroda yer almadı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen 6 ay hak mahrumiyeti cezası sona eren Mert Hakan Yandaş ise uzun bir aranın ardından kadroda yer aldı.

Sarı-lacivertli ekipte Mert Günok, Kojo Peprah Oppong, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene ve Romelu Lukaku, Çaykur Rizespor mücadelesine yedek kulübesinde başladı.

Bu arada Fenerbahçeli taraftarlar, kendilerine ayrılan tribünün tamamını doldurdu.



RİZESPOR CEPHESİ

Çaykur Rizespor, maça Fofana, Mithat Pala, Mocsi, Sagnan, Ariss, Taylan Antalyalı, Mebude, Olawoyin, Laçi, Ahmed Kutucu ve Sowe ilk 11'iyle başladı.

Karadeniz ekibinde sakatlığı devam eden Khusniddin Alikulov'un yanı sıra Valentin Mihaila ve Dal Varesanovic, maçta forma giyemedi.

Süper Lig'de 100. maçına çıkan yeşil-mavili futbolcular Attila Mocsi ve Mithat Pala'ya, karşılaşma öncesi Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Ali Zeki Saruhan tarafından 100. maç hatıra forması hediye edildi.

Bu arada ev sahibi ekip taraftarları, maça yoğun ilgi gösterdi.



ASTON VILLA-F.BAHÇE MAÇINA DOĞRU



UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, İngiltere'nin Birmingham şehrinde Aston Villa'ya konuk olacak. Aston Villa, Premier Lig'de oynadığı son maçta sahasında Brentford ile 2-2 berabere kaldı. İngiliz temsilcisi, bu sezon kendi liginde 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi. Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa ile karşı karşıya gelmişti. Chobani Stadyumu'nda oynanan maçı temsilcimiz 1-0 kaybetmişti.



MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Ahmed Kutucu'nun ceza sahasının sağ çaprazından pasında topla buluşan Laçi'nin şutunda, kaleci Ederson gole izin vermedi.

12. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Guendouzi'nin pasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'ndan meşin yuvarlağı alan Asensio'nun şutunda, Mithat Pala'ya da çarpan top ağlara gitti: 0-1.

27. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Sol kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında, ceza sahası içerisinde topla buluşan Olawoyin'in şutunda Sow da son anda meşin yuvarlağa ayak koydu. Top, kaleci Ederson'da kaldı.

29. dakikada Guendouzi'nin orta sahadan gönderdiği topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, kaleci Fofana ile karşı karşıya kaldı. Kerem'in vuruşunda, kaleci Fofana gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

48. dakikada Asensio'nun ceza sahasının sol çaprazından gönderdiği topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda, kaleci Fofana gole izin vermedi.

52. dakikada Ahmed Kutucu'nun pasında ceza yayı önünde topla buluşan Olawoyin'in sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

58. dakikada Çaykur Rizespor atağında Sow'un pasıyla topla buluşan Olawoyin'in şutunda, kale önündeki Ake kafayla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

62. dakikada Olawoyin'in pasında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Mithat Pala şutunu çekti. Kaleci Ederson meşin yuvarlağı önleyerek gole izin vermedi.

73. dakikada Fenerbahçe atağında Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla topla buluşan Kante, meşin yuvarlağı Greenwood'un önüne bıraktı. Bu futbolcunun sağ çaprazdan vuruşunda, kaleci Fofana topu kornere çeldi.

78. dakikada Emrecan Bulut'un ortasında topa sahip olan Doicaru'nun şutunda, kaleci Ederson meşin yuvarlağı kontrol etti.

83. dakikada sarı-lacivertli ekip farkı 2'ye çıkardı. Çaykur Rizespor savunmasının ileriye oynamak istediği topu kapan Oğuz Aydın'ın pasında meşin yuvarlağı kontrol eden İrfan Can Kahveci, ceza sahası dışından sağ çaprazdan şutunu çekti. Top köşeden ağlarla buluştu: 0-2.

87. dakikada Fenerbahçe skoru 3-0'a taşıdı. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Lukaku'nun pasında Oğuz Aydın'ın ceza alanına girdikten sonra vuruşunda, meşin yuvarlak direğe de çarparak filelere gitti.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Ozan Ergün, Furkan Ürün, Mustafa Savranlar

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Mocsi, Sagnan, Ariss, Taylan Antalyalı (Dk. 82 Borrelli), Mebude (Dk. 72 Emrecan Bulut), Olawoyin, Laçi (Dk. 72 Can Bozdoğan), Ahmed Kutucu (Dk. 66 Doicaru), Sowe

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi (Dk. 88 İsmail Yüksek), Greenwood (Dk. 80 Oğuz Aydın), Asensio (Dk. 59 İrfan Can Kahveci), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 88 Oppong), Muric (Dk. 80 Lukaku)

Goller: Dk. 12 Asensio, Dk. 83 İrfan Can Kahveci, Dk. 87 Oğuz Aydın (Fenerbahçe)