Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Üç gol attık ama...

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Çaykur Rizespor karşısında alınan 3-0’lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Rakibin de gol fırsatları yakaladığını belirten deneyimli çalıştırıcı, sarı-lacivertlilerin gündeminde artık Aston Villa maçının olduğunu vurguladı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli ekibin performansını değerlendiren deneyimli çalıştırıcı, gözlerini Avrupa'daki Aston Villa maçına çevirdiklerini söyledi.

"RİZESPOR DA GOL ATABİLİRDİ"

Karşılaşmaya iyi başladıklarını belirten İsmail Kartal, rakiplerinin de önemli fırsatlar yakaladığını dile getirdi. Tecrübeli teknik adam, "Rizespor'a hazırlanırken ne kadar iyi bir takım olduklarını anlattık. Bir golü bulduk, maça iyi başladık ama Rizespor ataklarını geliştirdi. Onlar da bize gol atabilirdi. Devre arası daha baskılı oynamamız gerektiğini anlattık. Daha sonra değişikliklerle maçı 3-0 kazanmasını bildik. Oyuncularımızı tebrik ediyorum, yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Mücadelede iki takımın da fırsatlar bulduğunu vurgulayan Kartal, "Çok fazla pozisyon beklemiyorduk, onlar da iyi takım. Üç gol attık ama daha fazla olabilirdi. Rizespor da atabilirdi. Onlara da başarılar diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ASTON VILLA AÇIKLAMASI

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki sıradaki rakibi Aston Villa hakkında da konuşan İsmail Kartal, İngiliz ekibinin Brentford ile 2-2 berabere kaldığını hatırlattı.

Deneyimli teknik direktör, "Aston Villa, Brentford ile 2-2 berabere kalmış. Şimdi konsantrasyonumuzu o maça çevireceğiz. Oyuncularımızla birlikte en iyisini yapmak için çalışacağız." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.



BASIN TOPLANTISI

Kartal, Çaykur Didi Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, İstanbul'da hafta başından itibaren Çaykur Rizespor'u analiz ederek karşılaşmaya çalıştıklarını belirtti.

Çaykur Rizespor'un iyi bir takım olduğunu ve kadrosunda iyi oyuncuların bulunduğunu anlatan Kartal, "Genç ve dinamik bir takım. Sadece içerideki maçlarda biraz stres yaşadıklarından ya da başka bir şey, bilemiyoruz, müsabaka kazanamamalarının bir baskısı var herhalde üzerlerinde. Sonuçta biz maça iyi başladık, golü de bulduk ama daha sonra Rizespor'un bize atakları oldu. Onlar da gol atabilirlerdi bize, olmadı." dedi.

Kartal, ikinci yarıda oyuncularından daha önde oynamalarını ve baskı yapmalarını istediklerini aktararak, şunları kaydetti:

"O şekilde de başladık, iyi başladık. Daha sonra yaptığımız hamlelerle de skoru 3-0'a getirdik. 3-0 kazandık. En az 2-3 tane daha net gol pozisyonumuz vardı, bunları da değerlendirebilirdik. Ama Rizespor'un da en az 3-4 tane net pozisyonu vardı, onlar da bunları gol yapabilirlerdi. Sonuçta burada zor bir deplasmanda iyi bir takıma karşı 3-0 kazandığımız için çok mutluyum, oyuncularımı tebrik ediyorum."