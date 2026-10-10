Trabzonspor, Karadeniz derbisinde işi ilk yarıda bitirdi! Samsunspor karşısında 3 puanı 3 golle aldılar

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan karşılaşmada Trabzonspor, Samsunspor'u deplasmanda 3-0 mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini aldı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Samsunspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçta Trabzonspor, Samsunspor'u 3-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın gollerini 28. dakikada Ernest Muçi, 38. dakikada Chibuke Nwaiwu ve 40. dakikada Franculino Dju kaydetti.

MELİH KABASAKAL BEŞİKTAŞ MAÇINDA YOK

Samsunspor karşısında maça ilk 11'de başlayan Trabzonspor oyuncusu Melih Kabasakal, Elliot Watt'a yaptığı şiddetli hareket nedeniyle kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Deneyimli futbolcu, gelecek hafta oynanacak Beşiktaş karşılaşmasında cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Kabasakal'ın ifadeleri şöyle: Samsunspor maçında gördüğüm kırmızı kartın hiçbir açıklaması ve mazereti olamaz. Kariyerimde ilk kez kırmızı kart görmüş olmanın üzüntüsünü yaşıyorum. Maça olan yüksek motivasyonum ve kazanma hırsımın etkisiyle bir anlık kontrolsüz hareketim, hem benim hem de takımım adına kabul edilemez bir sonuç doğurdu. Takımımı sahada eksik bıraktığım için kendime duyduğum kızgınlık kolay kolay geçmeyecek. Ancak bu olaydan gereken dersi çıkaracağım ve bir daha böyle bir durumun yaşanmaması için çok daha dikkatli ve kontrollü olacağım. Başta hocam olmak üzere takım arkadaşlarımdan ve Büyük Trabzonspor Taraftarından içtenlikle özür diliyorum. Bu formanın taşıdığı sorumluluğun farkındayım. Bundan sonra sahada göstereceğim mücadele, disiplin ve özveriyle bu hatamı telafi etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor, ligde üst üste 2. galibiyetini alarak 13 puana yükseldi. Samsunspor'da ise kötü gidiş sürüyor. Kırmızı Şimşekler, ligdeki son 5 maçından puan çıkaramamış oldu ve 7. hafta sonunda 4 puanda kaldı.

SÜPER LİG'DE GELECEK HAFTA

Trendyol Süper Lig'de gelecek hafta Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Samsunspor ise Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Samsunspor ile Trabzonspor arasındaki müsabakanın ilk yarısı, bordo-mavili ekibin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

9. dakikada Trabzonspor'un ani gelişen atağında, ceza sahası içindeki Muçi'nin şutunda kaleci Okan Kocuk'tan dönen top, Salah'ın önünde kaldı. Mısırlı futbolcunun plase vuruşunda, Tomasson meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

19. dakikada Samsunspor atağında Celil'in pasına hareketlenen Coulibaly'nin ceza sahası içine pasında topla buluşan Bayo'nun şutunda, meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.

24. dakikada bordo-mavili takımın atağında Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahası dışından sert şutunda top, kaleci Okan Kocuk'a çarparak oyun alanına döndü.

27. dakikada Trabzonspor öne geçti. Mustafa Eskihellaç'ın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Muçi, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-1.

38. dakikada bordo-mavili takım farkı 2'ye çıkardı. Salah'ın pasında Muçi'nin şutunda kaleci Okan Kocuk'tan dönen topu, Nwaiwu tamamladı: 0-2.

40. dakikada Trabzonspor skoru 3-0'a getirdi. Salah'ın pasında Dju, Yunus Emre Çift'ten sıyrıldıktan sonra topu kaleci Okan Kocuk'un yanından filelere gönderdi.

Trabzonspor, karşılaşmanın ilk yarısını 3-0 önde tamamladı.

51'inci dakikada kale çizgisi önünde oluşan karambolde Coulibaly'nin vuruşunda top yan direğe çarptı. Dönen topu defans uzaklaştırdı.

59'uncu dakikada ani gelişen Samsunspor atağında Emre Kılınç'ın son çizgiye inip kaleye çektiği şutu kaleci Onana kornere çıkarttı.

66'ncı dakikada Bayo'nun şutunda sağ çapraza açılan topun gelişine vuran Coulibaly'nin şutunda top yan direkten oyun alanına geri döndü. Dönen topun gelişine vuran Fatih Kaya'nın volesinde top üst direkten auta çıktı.

89'uncu dakikada Nwaiwu'nun ara pasıyla buluşan Cabral, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleye çektiği şutu kaleci Okan Kocuk son anda kornere çıkarttı.

Karşılaşma Trabzonspor'un 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.