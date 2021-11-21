Galatasaray 1-2 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray - Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşandı. Nef Stadı'nda oynanan ve nefes kesen maçı sarı lacivertliler 90+4'te bulduğu golle 2-1 kazandı. Sarı lacivertlilerin golleri, Mesut Özil ve Müguel Crespo'da gelirken, sarı kırmızılıların tek sayısı Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. Maçta Fenerbahçe'de Tisserand kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Galatasaray'da, Teknik Direktör Fatih Terim de ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. İşte detaylar...
Spor Toto Süper Lig'de heyecan 13. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.
Haftanın en önemli maçında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
NEF Stadyumu'nda oynanan ve hakem Halil Umut Meler'in yönettiği zorlu mücadele sarı-lacivertlilerin 2-1 üstünlüğü ile sonuçlandı.
GALİBİYET 90+4'TE GELDİ
Sarı-kırmızılıların golü 16. dakikada Kerem Aktürkoğlu'dan geldi. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller ise 31. dakika Mesut Özil ve 94. dakikada Crespo'dan geldi.
Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 23'e çıkardı, Galatasaray ise 21 puanda kaldı.
BERKE MAÇIN SONLARINDA KALESİNDE DEVLEŞTİ
Karşılaşmanın son 15 dakikasında Galatasaray'ın baskısı arttı. Altay'ın yokluğunda forma şansı bulan Berke Özer, önce Cicaldau daha sonra ise Diagne'nin pozisyonunda kalesini gole kapattı.
MERT HAKAN CEZALI
Fenerbahçe'de karşılaşmanın 34. dakikasında sarı kart gören Mert Hakan Yandaş cezalı duruma düştü. Mert Hakan ligin 14. haftasında oynanacak olan Göztepe maçında forma giyemeyecek.
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