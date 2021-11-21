Galatasaray 1-2 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 13. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.

Haftanın en önemli maçında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

NEF Stadyumu'nda oynanan ve hakem Halil Umut Meler'in yönettiği zorlu mücadele sarı-lacivertlilerin 2-1 üstünlüğü ile sonuçlandı.

GALİBİYET 90+4'TE GELDİ

Sarı-kırmızılıların golü 16. dakikada Kerem Aktürkoğlu'dan geldi. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller ise 31. dakika Mesut Özil ve 94. dakikada Crespo'dan geldi.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 23'e çıkardı, Galatasaray ise 21 puanda kaldı.

BERKE MAÇIN SONLARINDA KALESİNDE DEVLEŞTİ

Karşılaşmanın son 15 dakikasında Galatasaray'ın baskısı arttı. Altay'ın yokluğunda forma şansı bulan Berke Özer, önce Cicaldau daha sonra ise Diagne'nin pozisyonunda kalesini gole kapattı.

MERT HAKAN CEZALI

Fenerbahçe'de karşılaşmanın 34. dakikasında sarı kart gören Mert Hakan Yandaş cezalı duruma düştü. Mert Hakan ligin 14. haftasında oynanacak olan Göztepe maçında forma giyemeyecek.

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