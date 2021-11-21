Galatasaray derbisinde Fenerbahçe 10 kişi kaldı! İşte Marcel Tisserand'ın kırmızı kart gördüğü pozisyon...

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadelenin 83. dakikasında sarı lacivertlilerde Marcel Tisserand kırmızı kart gördü. İşte o pozisyon...

Galatasaray Fenerbahçe maçında Marcel Tisserand, 83. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Fenerbahçe sahada 10 kişi kaldı.

İlk yarıda Van Aanholt'a yaptığı faul nedeniyle ilk sarı kartını gören Demokratik Kongolu stoper, Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı müdahale sonrası oyundan atıldı.

Kullanılan serbest vuruşta top da ağlara gitti ancak VAR kararı sonrası iptal edildi.

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