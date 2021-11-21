Süper Lig'de Galatasaray - Fenerbahçe derbisi heyecanı! İşte muhtemel ilk 11'ler...
Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. İki ezeli rakibin Nef Stadı'nda karşı karşıya geleceği maç heyecanla bekleniyor. Mücadele aynı zamanda iki teknik adam Fatih Terim ve Vitor Pereira için de dev bir rekabete sahne olacak. İşte Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesi son detaylar ve muhtemel 11'ler...
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında bugün sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Nef Stadı'nda yapılacak derbi, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Biletleri çıkar çıkmaz tükenen maç kapalı gişe oynanacak. Karşılaşma zirvenin gerisine düşen iki takım açısından da büyük önem taşıyor. Fatih Terim, 52 bin kişilik taraftarının desteğiyle takımı karşılaşmaya baskılı başlatmak istiyor. Yaklaşık iki haftadır yardımcılarıyla beraber derbinin şifreleri üzerinde çalışma yapan tecrübeli teknik adam ilk yarıdan maçı koparma hedefinde...
MOHAMED VE HALİL BİRLİKTE
Sarı-kırmızılılarda en çok merak edilen ileri uçta görev yapacağı... Mostafa Mohamed, Mbaye Diagne ve Halil üçlüsünden hangisinin ya da hangi ikilinin ilk 11'de görev yapacağı merak edilirken erken gol bulmak isteyen Galatasaray'da Mostafa ile Halil bir adım daha öne çıkıyor. Galatasaray orta sahanın dinamosu Berkan Kutlu'dan bir an bile durmaması isteniyor. Fenerbahçe'ye oyunun hiçbir anında merkezi teslim etmek istemeyen sarı-kırmızılılarda milli futbolcuya büyük iş düşecek. Galatasaray'da sakatlıkları devam eden Sacha Boey ve Arda zorlu derbide forma giyemeyecek.
KALEDE BERKE VAR
Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe, dev derbide 3 futbolcusundan kesin yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan kaleci Altay Bayındır ile Enner Valencia yok. Luiz Gustavo bireysel olarak çalışmalara katılsa da tam olarak hazır hale gelmedi ve oynaması beklenmiyor. Gribal enfeksiyon geçirdiği için önceki gün dinlendirilen kaleci Berke Özer ise zorlu maçta kalesini koruyacak.
MUHTEMEL 11'LER
GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Marcao, Nelson, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Halil, Kerem, Mohamed.
FENERBAHÇE: Berke, Kim, Szalai, Tisserand, Mert Hakan, Sosa, Osayi, Ferdi, Mesut, İrfan Can, Serdar.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...