21 Kasım 2021, Pazar

SÜPER LİG

Süper Lig'de Galatasaray - Fenerbahçe derbisi heyecanı! İşte muhtemel ilk 11'ler...

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. İki ezeli rakibin Nef Stadı'nda karşı karşıya geleceği maç heyecanla bekleniyor. Mücadele aynı zamanda iki teknik adam Fatih Terim ve Vitor Pereira için de dev bir rekabete sahne olacak. İşte Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesi son detaylar ve muhtemel 11'ler...

Süper Lig’de Galatasaray - Fenerbahçe derbisi heyecanı! İşte muhtemel ilk 11’ler...
SÜPER LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 21.11.2021

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında bugün sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Nef Stadı'nda yapılacak derbi, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Biletleri çıkar çıkmaz tükenen maç kapalı gişe oynanacak. Karşılaşma zirvenin gerisine düşen iki takım açısından da büyük önem taşıyor. Fatih Terim, 52 bin kişilik taraftarının desteğiyle takımı karşılaşmaya baskılı başlatmak istiyor. Yaklaşık iki haftadır yardımcılarıyla beraber derbinin şifreleri üzerinde çalışma yapan tecrübeli teknik adam ilk yarıdan maçı koparma hedefinde...

Süper Lig’de Galatasaray - Fenerbahçe derbisi heyecanı! İşte muhtemel ilk 11’ler...

MOHAMED VE HALİL BİRLİKTE

Sarı-kırmızılılarda en çok merak edilen ileri uçta görev yapacağı... Mostafa Mohamed, Mbaye Diagne ve Halil üçlüsünden hangisinin ya da hangi ikilinin ilk 11'de görev yapacağı merak edilirken erken gol bulmak isteyen Galatasaray'da Mostafa ile Halil bir adım daha öne çıkıyor. Galatasaray orta sahanın dinamosu Berkan Kutlu'dan bir an bile durmaması isteniyor. Fenerbahçe'ye oyunun hiçbir anında merkezi teslim etmek istemeyen sarı-kırmızılılarda milli futbolcuya büyük iş düşecek. Galatasaray'da sakatlıkları devam eden Sacha Boey ve Arda zorlu derbide forma giyemeyecek.

Süper Lig’de Galatasaray - Fenerbahçe derbisi heyecanı! İşte muhtemel ilk 11’ler...

KALEDE BERKE VAR

Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe, dev derbide 3 futbolcusundan kesin yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan kaleci Altay Bayındır ile Enner Valencia yok. Luiz Gustavo bireysel olarak çalışmalara katılsa da tam olarak hazır hale gelmedi ve oynaması beklenmiyor. Gribal enfeksiyon geçirdiği için önceki gün dinlendirilen kaleci Berke Özer ise zorlu maçta kalesini koruyacak.

Süper Lig’de Galatasaray - Fenerbahçe derbisi heyecanı! İşte muhtemel ilk 11’ler...

MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Marcao, Nelson, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Halil, Kerem, Mohamed.

FENERBAHÇE: Berke, Kim, Szalai, Tisserand, Mert Hakan, Sosa, Osayi, Ferdi, Mesut, İrfan Can, Serdar.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SÜPER LİG HABERLERİ
Toroğlu açıkladı! Derbinin hakemiyle ilgili ilginç gelişme Toroğlu açıkladı! Derbinin hakemiyle ilgili ilginç gelişme
Ligde heyecan sürüyor! İşte güncel puan durumu Ligde heyecan sürüyor! İşte güncel puan durumu
Giresun evinde kazandı! Giresun evinde kazandı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör