Süper Lig’de Galatasaray - Fenerbahçe derbisi heyecanı! İşte muhtemel ilk 11’ler...

MOHAMED VE HALİL BİRLİKTE



Sarı-kırmızılılarda en çok merak edilen ileri uçta görev yapacağı... Mostafa Mohamed, Mbaye Diagne ve Halil üçlüsünden hangisinin ya da hangi ikilinin ilk 11'de görev yapacağı merak edilirken erken gol bulmak isteyen Galatasaray'da Mostafa ile Halil bir adım daha öne çıkıyor. Galatasaray orta sahanın dinamosu Berkan Kutlu'dan bir an bile durmaması isteniyor. Fenerbahçe'ye oyunun hiçbir anında merkezi teslim etmek istemeyen sarı-kırmızılılarda milli futbolcuya büyük iş düşecek. Galatasaray'da sakatlıkları devam eden Sacha Boey ve Arda zorlu derbide forma giyemeyecek.



