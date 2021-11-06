07 Kasım 2021, Pazar

SÜPER LİG

Yeni Malatyaspor Başakşehir maçı canlı anlatım (Yeni Malatyaspor Başakşehir canlı izle)

Y. Malatyaspor - Başakşehir | CANLI
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 06.11.2021 Giriş Tarihi: 06.11.2021

Süper Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Yeni Malatyaspor - Başakşehir maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Saat 16.00'da başlayan ve beIN SPORTS 2 ekranlarından yayınlanan mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetiyor. Zorbay'ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve İbrahim Bozbey yapıyor.

Mücadele öncesi ev sahibi takımın 13 puanı bulunuyor. Takımın başına Emre Belözoğlu'nun getirilmesinin ardından çıktığı 3 maçı da kazanan turuncu-lacivertliler ise 16 puan topladı.

YENİ MALATYASPOR - BAŞAKŞEHİR İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Hafez, Sadık, Semih, Haddadi, Aabid, Chouiar, Ndong, Mustafa, Adem, Tetteh

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali, Mahmut, Tolga, Berkay, Visca, Chadli, Okaka

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