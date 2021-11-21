21 Kasım 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Galatasaray Fenerbahçe maçında Mesut Özil'in golünde ofsayt var mı?

Mesut Özil’in golünde ofsayt var mı? İşte o pozisyon...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 21.11.2021 Giriş Tarihi: 21.11.2021

Galatasaray ile Fenerbahçe Süper Lig'in 13. haftasında kozlarını paylaştı. NEF Stadyumu'nda oynanan derbi büyük bir çekişmeye sahne oldu. Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Mesut Özil, 31. dakikada sahneye çıkarak skoru 1-1'e getirdi. Kanarya'da İrfan Can Kahveci'nin savunma arkasına pasına hareketlenen Mesut Özil, yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı. Golün ardından pozisyon ofsayt şüphesiyle VAR tarafından incelendi. Hakem Halil Umut Meler, VAR incelemesi sonrası golü verdi. İşte o pozisyon... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında kozlarını paylaştı. NEF Stadyumu'nda oynanan müsabaka büyük bir heyecana sahne oldu. Sarı-lacivertlilerin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil 31. dakikada sahneye çıktı. İrfan Can Kahveci'nin müthiş pasında arkaya sarkan Mesut Özil, yaptığı düzgün vuruşla fileleri havalandırdı. Golün ardından VAR incelemesi yapıldı ve hakem Halil Umut Meler orta noktayı gösterdi.

İşte o anlar...

Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır

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