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Galatasaray Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler!

G.Saray - F.Bahçe derbisinin hakemi belli oldu!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 18.11.2021 Giriş Tarihi: 18.11.2021

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu'nda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Galatasaray-Fenerbahçe maçının hakemi ise Halil Umut Meler oldu. İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde hakem Halil Umut Meler görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre, Nef Stadı'nda oynanacak ve 21 Kasım Pazar günü saat 19.00'da başlayacak derbide Halil Umut Meler düdük çalacak.

Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek. Derbinin dördüncü hakemi ise Erkan Özdamar olacak.

Süper Lig'de haftanın müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle:

20 KASIM CUMARTESİ:

13.30 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 GZT Giresunspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Cüneyt Çakır

16.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: Mete Kalkavan

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş: Alper Ulusoy

21 KASIM PAZAR:

13.30 Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük: Fırat Aydınus

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan

16.00 Altay-Adana Demirspor: Hüseyin Göçek

19.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

22 KASIM PAZARTESİ:

20.00 Trabzonspor-Gaziantep FK: Suat Arslanboğa

20.00 Yukatel Kayserispor-Göztepe: Zorbay Küçük

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