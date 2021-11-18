Galatasaray Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler!
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu'nda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Galatasaray-Fenerbahçe maçının hakemi ise Halil Umut Meler oldu. İşte detaylar...
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde hakem Halil Umut Meler görev yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre, Nef Stadı'nda oynanacak ve 21 Kasım Pazar günü saat 19.00'da başlayacak derbide Halil Umut Meler düdük çalacak.
Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek. Derbinin dördüncü hakemi ise Erkan Özdamar olacak.
Süper Lig'de haftanın müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle:
20 KASIM CUMARTESİ:
13.30 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 GZT Giresunspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Cüneyt Çakır
16.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: Mete Kalkavan
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş: Alper Ulusoy
21 KASIM PAZAR:
13.30 Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük: Fırat Aydınus
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan
16.00 Altay-Adana Demirspor: Hüseyin Göçek
19.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Halil Umut Meler
22 KASIM PAZARTESİ:
20.00 Trabzonspor-Gaziantep FK: Suat Arslanboğa
20.00 Yukatel Kayserispor-Göztepe: Zorbay Küçük
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