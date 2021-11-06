BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR HABERLERİ: Yıldızlar savaşı! İşte Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı'nın muhtemel 11'leri...
Süper Lig'in 12. haftasında son şampiyon Beşiktaş sahasında namağlup lider Trabzonspor'u konuk edecek. Siyah-beyazlılar bu maçtan 3 puanla ayrılıp zirveyle arasındaki puan farkını azaltmak isterken, bordo-mavili takım ise şampiyonluk mücadelesi veren rakibini egale etmek istiyor. İşte Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı'nın muhtemel 11'leri... | Beşiktaş-Trabzonspor haberleri (BJK TS haberi)
Süper Lig'in 12. haftası dev bir derbiye sahne olacak... Son şampiyon Beşiktaş, evinde lider Trabzonspor'u konuk edecek. Vodafone Park Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.
20 puanlı siyah-beyazlılar, kazanarak rakibine yaklaşmak istiyor. Bordo-mavililer ise zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılıp rakipleriyle arayı açmayı hedefliyor.
Geçen hafta ligde Hatay'a yenilen, Şampiyonlar Ligi'nde ise Sporting Lizbon'a mağlup olan Beşiktaş, Vodafone Park'ta ağırlayacağı Trabzonspor'u yenerek yara sarmak istiyor. Lider Trabzon'un 7 puan gerisinde bulunan Kara Kartal, taraftarının önünde galibiyetten başka bir şey düşünmüyor.
FIRTINA'DA TEK HEDEF GALİBİYET!
Ligde fırtına gibi esen lider Trabzonspor da tüm hesaplarını galibiyet üzerine yaptı. Ligin yenilgisiz tek takımı olan Karadeniz ekibi, bu akşamki zorlu mücadeleyi kazanıp zirvedeki avantajını korumayı hedefliyor. Bordo-mavili takımın en önemli kozları Bakasetas, Nwakaeme ve Hamsik.
BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Umut, Josef, Ghezzal, Alex Texieira, Pjanic, Larin, Güven.
Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Hugo, Hüseyin, Trondsen, Berat, Hamsik, Bakasetas, A. Ömür, Nwakaeme, Djaniny.
(Fotomaç)
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