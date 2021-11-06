07 Kasım 2021, Pazar

SÜPER LİG

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR HABERLERİ: Yıldızlar savaşı! İşte Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı'nın muhtemel 11'leri...

Süper Lig'in 12. haftasında son şampiyon Beşiktaş sahasında namağlup lider Trabzonspor'u konuk edecek. Siyah-beyazlılar bu maçtan 3 puanla ayrılıp zirveyle arasındaki puan farkını azaltmak isterken, bordo-mavili takım ise şampiyonluk mücadelesi veren rakibini egale etmek istiyor. İşte Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı'nın muhtemel 11'leri... | Beşiktaş-Trabzonspor haberleri (BJK TS haberi)

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR HABERLERİ: Yıldızlar savaşı! İşte Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı’nın muhtemel 11’leri...
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 06.11.2021 Giriş Tarihi: 06.11.2021

Süper Lig'in 12. haftası dev bir derbiye sahne olacak... Son şampiyon Beşiktaş, evinde lider Trabzonspor'u konuk edecek. Vodafone Park Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR HABERLERİ: Yıldızlar savaşı! İşte Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı’nın muhtemel 11’leri...

20 puanlı siyah-beyazlılar, kazanarak rakibine yaklaşmak istiyor. Bordo-mavililer ise zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılıp rakipleriyle arayı açmayı hedefliyor.

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR HABERLERİ: Yıldızlar savaşı! İşte Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı’nın muhtemel 11’leri...

Geçen hafta ligde Hatay'a yenilen, Şampiyonlar Ligi'nde ise Sporting Lizbon'a mağlup olan Beşiktaş, Vodafone Park'ta ağırlayacağı Trabzonspor'u yenerek yara sarmak istiyor. Lider Trabzon'un 7 puan gerisinde bulunan Kara Kartal, taraftarının önünde galibiyetten başka bir şey düşünmüyor.

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR HABERLERİ: Yıldızlar savaşı! İşte Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı’nın muhtemel 11’leri...

FIRTINA'DA TEK HEDEF GALİBİYET!

Ligde fırtına gibi esen lider Trabzonspor da tüm hesaplarını galibiyet üzerine yaptı. Ligin yenilgisiz tek takımı olan Karadeniz ekibi, bu akşamki zorlu mücadeleyi kazanıp zirvedeki avantajını korumayı hedefliyor. Bordo-mavili takımın en önemli kozları Bakasetas, Nwakaeme ve Hamsik.

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR HABERLERİ: Yıldızlar savaşı! İşte Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı’nın muhtemel 11’leri...

BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Umut, Josef, Ghezzal, Alex Texieira, Pjanic, Larin, Güven.

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR HABERLERİ: Yıldızlar savaşı! İşte Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı’nın muhtemel 11’leri...

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Hugo, Hüseyin, Trondsen, Berat, Hamsik, Bakasetas, A. Ömür, Nwakaeme, Djaniny.

(Fotomaç)

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