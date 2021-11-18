18 Kasım 2021, Perşembe

GALATASARAY

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fatih Terim'in listesindeki Ola Solbakken'in menajeri İstanbul'a geliyor!

Yaz transfer döneminde kadrosunu büyük ölçüde yenileyen ve genç futbolcuları takıma kazandıran Galatasaray, devre arasında da bu operasyonu sürdürecek. Teknik direktör Fatih Terim sözleşmeleri sezon sonunda bitecek Ryan Babel ve Sofiane Feghouli yerine daha genç ve maliyeti uygun isimler bakarken, gündemine Bodo Glimt formasını giyen Ola Solbakken'i almıştı. Sarı-kırmızılılar Norveçli yıldızın menajerini İstanbul'a davet etti. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fatih Terim’in listesindeki Ola Solbakken’in menajeri İstanbul’a geliyor!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 18.11.2021

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray bu sezona farklı bir transfer stratejisiyle başlamıştı. Başkan Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim önderliğinde büyük bir revizyona gidilirken, "geleceğin takımı" parolasıyla yola çıkılmış ve birçok genç oyuncu kadroya kazandırılmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fatih Terim’in listesindeki Ola Solbakken’in menajeri İstanbul’a geliyor!

Cimbom Victor Nelsson, Sacha Boey, Olimpiu Morutan, Aleksandru Cicaldau ve Halil Dervişoğlu gibi gençlere yatırım yaptı. Cimbom'un hedefinde olan isimlerden biri de Ola Solbakken...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fatih Terim’in listesindeki Ola Solbakken’in menajeri İstanbul’a geliyor!

ROMA'YI YAKMIŞTI

23 yaşındaki futbolcu Bodo Glimt formasıyla adından çokça bahsettirdi. UEFA Konferans Ligi'ndeki iki Roma karşılaşmasında ise 3 gol atarak adeta şov yaptı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fatih Terim’in listesindeki Ola Solbakken’in menajeri İstanbul’a geliyor!

MENAJERİ HAFTAYA İSTANBUL'DA

Ajansspor'un haberine göre; sarı-kırmızılı yetkililer, Norveçli oyuncu için bir süre önce girişimlere başlamıştı. Başarılı kanat forvetin menajeri önümüzdeki hafta İstanbul'a gelmek için Galatasaraylı yetkililerle sözleşti. Taraflar arasında yapılacak bu görüşme transferin de geleceğini belirleyecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fatih Terim’in listesindeki Ola Solbakken’in menajeri İstanbul’a geliyor!

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Bodo Glimt ile 1 yıl sözleşmesi kalan 23 yaşındaki oyuncu 1.86 boyunda. Geçen sezon takımıyla çıktığı 22 maçta 6 gol, 4 asistlik performans sergileyen Solbakken, bu sezon Avrupa arenasında oynadığı 8 karşılşamada 5 gol atmayı başardı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray - F.Bahçe derbisinin hakemi belli oldu! G.Saray - F.Bahçe derbisinin hakemi belli oldu!
Fatih Terim’den Halil isteği! Fatih Terim'den Halil isteği!
Bunu kimse beklemiyordu! Fernando Muslera... Bunu kimse beklemiyordu! Fernando Muslera...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör