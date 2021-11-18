GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fatih Terim’in listesindeki Ola Solbakken’in menajeri İstanbul’a geliyor!

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray bu sezona farklı bir transfer stratejisiyle başlamıştı. Başkan Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim önderliğinde büyük bir revizyona gidilirken, "geleceğin takımı" parolasıyla yola çıkılmış ve birçok genç oyuncu kadroya kazandırılmıştı.