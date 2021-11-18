GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fatih Terim'in listesindeki Ola Solbakken'in menajeri İstanbul'a geliyor!
Yaz transfer döneminde kadrosunu büyük ölçüde yenileyen ve genç futbolcuları takıma kazandıran Galatasaray, devre arasında da bu operasyonu sürdürecek. Teknik direktör Fatih Terim sözleşmeleri sezon sonunda bitecek Ryan Babel ve Sofiane Feghouli yerine daha genç ve maliyeti uygun isimler bakarken, gündemine Bodo Glimt formasını giyen Ola Solbakken'i almıştı. Sarı-kırmızılılar Norveçli yıldızın menajerini İstanbul'a davet etti. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray bu sezona farklı bir transfer stratejisiyle başlamıştı. Başkan Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim önderliğinde büyük bir revizyona gidilirken, "geleceğin takımı" parolasıyla yola çıkılmış ve birçok genç oyuncu kadroya kazandırılmıştı.
Cimbom Victor Nelsson, Sacha Boey, Olimpiu Morutan, Aleksandru Cicaldau ve Halil Dervişoğlu gibi gençlere yatırım yaptı. Cimbom'un hedefinde olan isimlerden biri de Ola Solbakken...
ROMA'YI YAKMIŞTI
23 yaşındaki futbolcu Bodo Glimt formasıyla adından çokça bahsettirdi. UEFA Konferans Ligi'ndeki iki Roma karşılaşmasında ise 3 gol atarak adeta şov yaptı.
MENAJERİ HAFTAYA İSTANBUL'DA
Ajansspor'un haberine göre; sarı-kırmızılı yetkililer, Norveçli oyuncu için bir süre önce girişimlere başlamıştı. Başarılı kanat forvetin menajeri önümüzdeki hafta İstanbul'a gelmek için Galatasaraylı yetkililerle sözleşti. Taraflar arasında yapılacak bu görüşme transferin de geleceğini belirleyecek.
SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Bodo Glimt ile 1 yıl sözleşmesi kalan 23 yaşındaki oyuncu 1.86 boyunda. Geçen sezon takımıyla çıktığı 22 maçta 6 gol, 4 asistlik performans sergileyen Solbakken, bu sezon Avrupa arenasında oynadığı 8 karşılşamada 5 gol atmayı başardı.
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