Trabzonspor - Fenerbahçe maçı öncesi derbi karnesi!

MAÇA ÇOK HIZLI BAŞLIYORLAR



16 kez ağları gören Trabzonspor, ilk 15 dakikada 6 golle çeyrek dilimde en çok gol atan takım oldu. İlk yarının son 15'inde ise kalesini 4 kez gole kapatamadı. Fenerbahçe, en çok 16-30 arasında gollerini atıyor. Kanarya, 12 golünün 4'ünü bu sürede kaydetti.