15 Ekim 2021, Cuma

SÜPER LİG

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı öncesi derbi karnesi!

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Ligde lider olan Fenerbahçe zirveyi bırakmak istemiyor. Bordo-mavililer ise henüz ligde mağlup olmadı. İşte Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi öncesi iki takımda öne çıkan istatistikler... (TS-FB spor haberleri)

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı öncesi derbi karnesi!
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 15.10.2021

Fenerbahçe'de gol atan futbolcuların çeşitliliği daha fazla. Kanarya'nın ligde bu sezon ağlara yolladığı 12 golün 9'u farklı isimlerden geldi. Trabzonspor'un 16 golünü ise 6 farklı oyuncu kaydetti.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı öncesi derbi karnesi!

%10 TRABZONSPOR GOLE YAKIN

Pozisyonları golle buluşturma yüzdesinde Trabzonspor, rakibine göre daha iyi durumda. Bordo-mavililer, 160 gol pozisyonuna girip 16'sını golle sonuçlandırırken, %10'luk bir başarı oranı tutturdu. Kanarya ise 148 pozisyonun 12'sinde ağları bulup, %8.1'lik bir oran yakaladı.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı öncesi derbi karnesi!

FENERBAHÇE'NİN KULÜBESİ KATKI VERİYOR
Fenerbahçe kulübeden skora aldığı katkıyla öne çıkıyor. Pereira, 8 haftada yaptığı değişikliklerle 2 gol ve 3 asist buldu.Sabah'ın haberine göre bordo-mavililerin hocası Abdullah Avcı ise bu alanda ligin en kötülerinden olup hiçbir katkı elde edemedi.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı öncesi derbi karnesi!

FIRTINA EVİNDE ZORLANIYOR
Bu sezon deplasmanda 4 maçta 3 galibiyet, 1 yenilgi alan Kanarya, 9 puanla ligin en iyi ikinci deplasman karnesine sahip. Misafir takım konumunda ligin en iyisi (13) olan Trabzonspor, evinde ise tam tersi bir performansa sahip. Fırtına, 3 karşılaşmanın sadece 1'inden zaferle ayrılıp, iki beraberlikle 5 puan toplayabildi.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı öncesi derbi karnesi!

MAÇA ÇOK HIZLI BAŞLIYORLAR

16 kez ağları gören Trabzonspor, ilk 15 dakikada 6 golle çeyrek dilimde en çok gol atan takım oldu. İlk yarının son 15'inde ise kalesini 4 kez gole kapatamadı. Fenerbahçe, en çok 16-30 arasında gollerini atıyor. Kanarya, 12 golünün 4'ünü bu sürede kaydetti.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı öncesi derbi karnesi!

SKORU BULAN KAYBETMİYOR

İki ekip de öne geçtiği maçları kazanmayı biliyor. F.Bahçe, 7 kez üstünlük sağladığı karşılaşmalarda 6 galibiyet-1 beraberlik çıkardı. Trabzonspor da önde olduğu 6 mücadelede 5 galibiyet alırken, 1'inden de eşitlikle ayrıldı.Hava topu kazanma oranında sarı-lacivertliler, rakibinin önünde. Kanarya, maç başı 16.8 kez başarı sağlarken, Trabzonspor 10.8'lik oran tutturdu.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı öncesi derbi karnesi!

ALTAY'IN KALESİ GOLE KAPALI
Ligin en az gol yiyen eldivenleri karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe'de Altay Bayındır kalesinde 6 gol görürken, Uğurcan Çakır 8 golü ağlarında buldu.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı öncesi derbi karnesi!

BORDO-MAVİLİLER PAS USTASI
Pas başarı yüzdesi ve kalitesinde Trabzonspor'un F.Bahçe'ye karşı üstünlüğü bulunuyor. Bordo-mavililer, %86 ile lig üçüncüsü olurken, sarı-lacivertliler %80.5'lik başarıyla 12. liği elde etti

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