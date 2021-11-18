18 Kasım 2021, Perşembe
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FENERBAHÇE HABERLERİ: Dev transfer operasyonu! Yıldız ismin yerine gelecek
Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız futbolcularla Spor Toto Süper Lig'e bomba gibi bir giriş yapan Fenerbahçe, buna karşın son haftalarda düşüş yaşamış ve zirveden uzaklaşmıştı. Ligde Galatasaray'la deplasmanda karşılaşacak sarı-lacivertliler, dev derbi sonrası UEFA Avrupa Ligi'nde de Olympiakos'la kozlarını paylaşacak. 4 günde 2 kritik maça çıkacak Kanarya, devre arası transfer dönemi için çalışmalarını ise sürdürüyor. Teknik direktör Vitor Pereira milli araya ekstra mesai yaparken, yıldız futbolcunun takımdan ayrılması halinde kadrosunda görmek istediği futbolcuyu ise yönetime iletti. İşte o futbolcu ve Fenerbahçe'deki tüm gelişmeler... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
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