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FENERBAHÇE HABERLERİ: Dev transfer operasyonu! Yıldız ismin yerine gelecek

Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız futbolcularla Spor Toto Süper Lig'e bomba gibi bir giriş yapan Fenerbahçe, buna karşın son haftalarda düşüş yaşamış ve zirveden uzaklaşmıştı. Ligde Galatasaray'la deplasmanda karşılaşacak sarı-lacivertliler, dev derbi sonrası UEFA Avrupa Ligi'nde de Olympiakos'la kozlarını paylaşacak. 4 günde 2 kritik maça çıkacak Kanarya, devre arası transfer dönemi için çalışmalarını ise sürdürüyor. Teknik direktör Vitor Pereira milli araya ekstra mesai yaparken, yıldız futbolcunun takımdan ayrılması halinde kadrosunda görmek istediği futbolcuyu ise yönetime iletti. İşte o futbolcu ve Fenerbahçe'deki tüm gelişmeler... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 18.11.2021 11:22 Güncelleme Tarihi: 18.11.2021 11:22
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FENERBAHÇE HABERLERİ: Dev transfer operasyonu! Yıldız ismin yerine gelecek

Yaz transfer döneminde kadrosunda büyük bir rotasyona giden Fenerbahçe, takımda düşünmediği isimleri yollarken yıldız futbolcuları da renklerine bağladı ve sezona bomba gibi bir giriş yaptı.

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FENERBAHÇE HABERLERİ: Dev transfer operasyonu! Yıldız ismin yerine gelecek

Sarı-lacivertliler ilk 8 haftada 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 19 puan topladı ve liderlik koltuğuna oturdu. Fakat sonraki haftalarda düşüş yaşayan Kanarya, son 4 maçtan 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak zirveden uzaklaştı.

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FENERBAHÇE HABERLERİ: Dev transfer operasyonu! Yıldız ismin yerine gelecek

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray derbisine çıkacak F.Bahçe, ezeli rakibini deplasmanda mağlup edip kötü gidişata son vermek ve bu sahada yenilmezlik serisini de 8 yıla çıkarmak istiyor.

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FENERBAHÇE HABERLERİ: Dev transfer operasyonu! Yıldız ismin yerine gelecek

Sarı-lacivertliler derbi sonrası UEFA Avrupa Ligi'nde ise Olympiakos'la kritik bir maça çıkacak. 5 puanlı Kanarya, 6 puanda bulunan Yunan ekibini yenerek 2. sıraya yükselmek ve son maçlar öncesinde Avrupa Ligi avantajını eline almak istiyor.

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FENERBAHÇE HABERLERİ: Dev transfer operasyonu! Yıldız ismin yerine gelecek

F.Bahçe'nin 4 günde 2 önemli deplasmana çıkacağı bilinirken, teknik direktör Vitor Pereira'nın milli arada ekstra mesai yaptığı ve oyuncularını sık sık uyardığı dikkat çekti.

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