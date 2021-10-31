Galatasaray 2-0 Gaziantep FK (MAÇ SONUCU-ÖZET) | G.Saray'dan Antep'e geçit yok!
Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray NEF Stadyumu'nda Gaziantep FK'yı konuk etti. Sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada rakibini Olimpiu Morutan ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 2-0 mağlup etti ve altın değerinde bir 3 puanın sahibi oldu. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Süper Lig'in 11. hafta karşılaşmasında Galatasaray ile Gaziantep FK, NEF Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 2-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 45+3. dakikada Olimpiu Morutan ve 73'te Kerem Aktürkoğlu kaydetti.
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin mağlup olduğu haftaya rakibini yenen sarı-kırmızılılar puanını 20'ye çıkardı. Gaziantep FK'nın 3 puan hasreti 3 maça çıkarken 12 puanda kaldı.
Ligin 12. haftasında Galatasaray deplasmanda 7 Kasım Pazar günü Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Gaziantep FK ise 5 Kasım Cuma günü Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
FATİH TERİM'DEN 2 DEĞİŞİKLİK!
Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, ligde Beşiktaş'a 2-1 yenildikleri maçın başlangıç kadrosunda yer alan futbolculardan Taylan Antalyalı ve Mbaye Diagne'yi yedeğe çekti.
Tecrübeli teknik adam, Gaziantep FK karşısında bu futbolcuların yerlerine Barış Alper Yılmaz ve Halil Dervişoğlu'nu ilk 11'de görevlendirdi.
MAÇTAN DAKİKALAR
12'nci dakikada Halil Dervişoğlu'nun pasıyla ceza sahasının ön çizgisinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
42'nci dakikada Halil Dervişoğlu'nun ceza sahası dışında sağ çaprazdan çektiği şutta, top az farkla üstten dışarı gitti.
45'inci dakikada Muhammet Demir'in pasıyla ceza sahasına giren Dicko'nun şutunda top kaleci Muslera'da kaldı.
GOL! 45+3'üncü dakikada Galatasaray öne geçti. Barış Alper Yılmaz'ın sağdan ortasında savunmada Doğan Erdoğan'ın uzaklaştırmaya çalıştığı top, ceza sahasının sağ çaprazında bulunan Morutan'ın önünde kaldı. Bu futbolcu sol ayak içiyle yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden filelere gönderdi: 1-0.
İlk yarı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
63'üncü dakikada Marcao'nun aşırtma pasında savunmanın arkasında topu kontrol eden Feghouli'nin ceza sahasında yaptığı vuruşta kaleci Günay yatarak meşin yuvarlağa kontrol etti.
66'ncı dakikada Muhammet Demir'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Dicko'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.
GOL! 73'üncü dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Feghouli'nin savunmanın arkasına gönderdiği pasta topu önüne alarak ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı filelerle gönderdi: 2-0.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray, sahadan 2-0 galip ayrıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...