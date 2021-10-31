Galatasaray 2-0 Gaziantep FK (MAÇ SONUCU-ÖZET) | G.Saray'dan Antep'e geçit yok!

Süper Lig'in 11. hafta karşılaşmasında Galatasaray ile Gaziantep FK, NEF Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 2-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 45+3. dakikada Olimpiu Morutan ve 73'te Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin mağlup olduğu haftaya rakibini yenen sarı-kırmızılılar puanını 20'ye çıkardı. Gaziantep FK'nın 3 puan hasreti 3 maça çıkarken 12 puanda kaldı.

Ligin 12. haftasında Galatasaray deplasmanda 7 Kasım Pazar günü Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Gaziantep FK ise 5 Kasım Cuma günü Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

FATİH TERİM'DEN 2 DEĞİŞİKLİK!

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, ligde Beşiktaş'a 2-1 yenildikleri maçın başlangıç kadrosunda yer alan futbolculardan Taylan Antalyalı ve Mbaye Diagne'yi yedeğe çekti.

Tecrübeli teknik adam, Gaziantep FK karşısında bu futbolcuların yerlerine Barış Alper Yılmaz ve Halil Dervişoğlu'nu ilk 11'de görevlendirdi.





MAÇTAN DAKİKALAR

12'nci dakikada Halil Dervişoğlu'nun pasıyla ceza sahasının ön çizgisinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

42'nci dakikada Halil Dervişoğlu'nun ceza sahası dışında sağ çaprazdan çektiği şutta, top az farkla üstten dışarı gitti.

45'inci dakikada Muhammet Demir'in pasıyla ceza sahasına giren Dicko'nun şutunda top kaleci Muslera'da kaldı.





GOL! 45+3'üncü dakikada Galatasaray öne geçti. Barış Alper Yılmaz'ın sağdan ortasında savunmada Doğan Erdoğan'ın uzaklaştırmaya çalıştığı top, ceza sahasının sağ çaprazında bulunan Morutan'ın önünde kaldı. Bu futbolcu sol ayak içiyle yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden filelere gönderdi: 1-0.

İlk yarı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

63'üncü dakikada Marcao'nun aşırtma pasında savunmanın arkasında topu kontrol eden Feghouli'nin ceza sahasında yaptığı vuruşta kaleci Günay yatarak meşin yuvarlağa kontrol etti.

66'ncı dakikada Muhammet Demir'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Dicko'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

GOL! 73'üncü dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Feghouli'nin savunmanın arkasına gönderdiği pasta topu önüne alarak ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı filelerle gönderdi: 2-0.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

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