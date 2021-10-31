Galatasaray - Gaziantep FK maçında korkutan anlar! Yerde hareketsiz kaldı
Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK'yı ağırladı. Sarı kırmızılıların 2-0 kazandığı mücadelenin 80. dakikasında ise korkutan bir an yaşandı. Gaziantep FK forması giyen Doğan Erdoğan, kısa bir süre yerde hareketsiz kaldı. İşte o an ve yaşananlar...
Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar maçı 2-0 kazanarak önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Öte yandan karşılaşmanın 80. dakikasında ise korkutan bir an yaşandı. Taylan Antalyalı'nın attığı sert şut, yakın mesafeden kayarak müdahale yapmak isteyen Doğan Erdoğan'ın yüzüne geldi. 25 yaşındaki oyuncu bir süre yerde hareketsiz kaldı. Sağlık görevlilerinin hemen oyun alanına girmesi ve kendisine yapılan ilk müdahalenin ardından Doğan, kısa bir sürenin ardından maça kaldığı yerden devam etti.
O anlar görüntülere ise böyle yansıdı...
(Fotoğraflar: beIN Sports)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...