Galatasaray - Gaziantep FK maçında korkutan anlar! Yerde hareketsiz kaldı

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK'yı ağırladı. Sarı kırmızılıların 2-0 kazandığı mücadelenin 80. dakikasında ise korkutan bir an yaşandı. Gaziantep FK forması giyen Doğan Erdoğan, kısa bir süre yerde hareketsiz kaldı. İşte o an ve yaşananlar...

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar maçı 2-0 kazanarak önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Öte yandan karşılaşmanın 80. dakikasında ise korkutan bir an yaşandı. Taylan Antalyalı'nın attığı sert şut, yakın mesafeden kayarak müdahale yapmak isteyen Doğan Erdoğan'ın yüzüne geldi. 25 yaşındaki oyuncu bir süre yerde hareketsiz kaldı. Sağlık görevlilerinin hemen oyun alanına girmesi ve kendisine yapılan ilk müdahalenin ardından Doğan, kısa bir sürenin ardından maça kaldığı yerden devam etti.

O anlar görüntülere ise böyle yansıdı...



(Fotoğraflar: beIN Sports)

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