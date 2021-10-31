31 Ekim 2021, Pazar
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Galatasaray - Gaziantep FK maçında tartışılan pozisyon! Beşiktaş da o anı paylaştı
Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup eden Galatasaray'ın Morutan ile bulduğu gol tartışmaları beraberinde getirdi. Beşiktaş, Rumen futbolcunun attığı ve geçerli sayılan şık golde Gaziantep FK kalecisi Günay Güvenç'in önünde Galatasaraylı bir oyuncunun yer aldığını belirterek bir paylaşım yaparak Hatayspor ile oynadıkları maçta Mehmet Topal'ın golünün bu gerekçeyle iptal edilmesine tepki gösterdi.
Beşiktaş, Galatasaray - Gaziantep FK maçı esnasında Morutan'ın golüne emsal olarak Mehmet Topal'ın gol pozisyonunu paylaşarak sosyal medyadan tepki verdi.
NE OLMUŞTU?
Beşiktaş'ın Hatayspor maçının 72. dakikasında Mehmet Topal ile bulduğu gol ofsayt nedeniyle iptal edilmişti.
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(GÖRÜNTÜLER BEIN SPORTS'TAN ALINMIŞTIR)
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