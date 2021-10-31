31 Ekim 2021, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray - Gaziantep FK maçında tartışılan pozisyon! Beşiktaş da o anı paylaştı

Maçta tartışılan pozisyon! Beşiktaş da o anı paylaştı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 31.10.2021

Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup eden Galatasaray'ın Morutan ile bulduğu gol tartışmaları beraberinde getirdi. Beşiktaş, Rumen futbolcunun attığı ve geçerli sayılan şık golde Gaziantep FK kalecisi Günay Güvenç'in önünde Galatasaraylı bir oyuncunun yer aldığını belirterek bir paylaşım yaparak Hatayspor ile oynadıkları maçta Mehmet Topal'ın golünün bu gerekçeyle iptal edilmesine tepki gösterdi.

Beşiktaş, Galatasaray - Gaziantep FK maçı esnasında Morutan'ın golüne emsal olarak Mehmet Topal'ın gol pozisyonunu paylaşarak sosyal medyadan tepki verdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'tan imalı paylaşım! Galatasaray maçında...

NE OLMUŞTU?
Beşiktaş'ın Hatayspor maçının 72. dakikasında Mehmet Topal ile bulduğu gol ofsayt nedeniyle iptal edilmişti.

İŞTE O POZİSYONLAR



(GÖRÜNTÜLER BEIN SPORTS'TAN ALINMIŞTIR)

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