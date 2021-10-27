27 Ekim 2021, Çarşamba

SÜPER LİG

Fotomaç Süper Lig'de 2020/21 sezonunun en iyilerini seçiyor!

Fotomaç Süper Lig’de en iyileri seçiyor!
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 27.10.2021

Türkiye'nin en çok okunan spor gazetesi Fotomaç, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun en iyilerini seçiyor. İşte dev organizasyonun ayrıntıları... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımı ile gerçekleşecek. Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan'ın konuşmasının ardından 'Fotomaç Süper Lig'in En İyileri' ödül töreninde '2020-2021 Sezonu Süper Lig'in En İyileri', 'Sezonun Oscarları' ve 'Özel Ödül' olarak üç ayrı kategoride ödüller verilecek. Sabah Gazetesi de Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nu (UFEF) düzenliyor. UFEF'te TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulunacak. Saat 09.30'da başlayacak organizasyon ufef.org, Sabah TV, Fotomaç TV ve A Spor Youtube'dan takip edilecek.

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