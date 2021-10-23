23 Ekim 2021, Cumartesi

SÜPER LİG

Süper Lig maç özetleri A Spor'da

Süper Lig maç özetleri A Spor’da
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 23.10.2021 Giriş Tarihi: 23.10.2021

Süper Lig özetleri A Spor'da! Goller, kurtarışlar, pozisyonlar... Süper Lig'de dair her şey A Spor'da. Süper Lig'de oynanan tüm maçlarını özetini A Spor ekranlarından izleyebilirsiniz.

Süper Lig özetleri A Spor'da! Goller, kurtarışlar, pozisyonlar... Süper Lig'de dair her şey A Spor'da. Süper Lig'de oynanan tüm maçlarını özetini A Spor ekranlarından izleyebilirsiniz.

A SPOR CANLI YAYININI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ASpor CANLI YAYIN

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SÜPER LİG HABERLERİ
Ligde heyecan sürüyor! İşte güncel puan durumu Ligde heyecan sürüyor! İşte güncel puan durumu
Antep ile Giresun puanları paylaştı! Antep ile Giresun puanları paylaştı!
Konya evinde kazandı! Konya evinde kazandı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör