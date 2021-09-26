Süper Lig'in 7. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Göztepe'yi konuk etti. 4 maçtır galip gelemeyen Aslan, 1-0 geriye düştüğü maçta İzmir temsilcisini 2-1 mağlup etti ve galibiyet hasretine son verdi. | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile Göztepe kozlarını paylaştı. 3 gol çıkan mücadeleyi Cimbom 2-1 kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Halil Dervişoğlu ve 56'da Olimpiu Morutan kaydetti. Göztepe'nin tek golü ise 43. dakikada Cherif Ndiaye'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray 11 puana yükseldi. Göztepe'nin ise 3 puan hasreti 3 maça çıktı ve 5 puanda kaldı. Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Göztepe ise Giresunspor'u ağırlayacak.

CİMBOM 4 MAÇ SONRA KAZANDI!

Süper Lig'de sırasıyla Kasımpaşa ve Trabzonspor karşısında berabere kalan G.Saray, Alanyaspor ve Kayserispor'a ise mağlup olmuştu. Sarı-kırmızılılar Göztepe'yi mağlup ederek galibiyet hasretine 4 maç aranın ardından son verdi.

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