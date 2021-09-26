Galatasaray 2-1 Göztepe (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Galatasaray geriden gelerek kazandı! Cimbom galibiyeti hatırladı
Süper Lig'in 7. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Göztepe'yi konuk etti. 4 maçtır galip gelemeyen Aslan, 1-0 geriye düştüğü maçta İzmir temsilcisini 2-1 mağlup etti ve galibiyet hasretine son verdi. | Son dakika spor haberleri
Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile Göztepe kozlarını paylaştı. 3 gol çıkan mücadeleyi Cimbom 2-1 kazandı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Halil Dervişoğlu ve 56'da Olimpiu Morutan kaydetti. Göztepe'nin tek golü ise 43. dakikada Cherif Ndiaye'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Galatasaray 11 puana yükseldi. Göztepe'nin ise 3 puan hasreti 3 maça çıktı ve 5 puanda kaldı. Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Göztepe ise Giresunspor'u ağırlayacak.
CİMBOM 4 MAÇ SONRA KAZANDI!
Süper Lig'de sırasıyla Kasımpaşa ve Trabzonspor karşısında berabere kalan G.Saray, Alanyaspor ve Kayserispor'a ise mağlup olmuştu. Sarı-kırmızılılar Göztepe'yi mağlup ederek galibiyet hasretine 4 maç aranın ardından son verdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...