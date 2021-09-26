26 Eylül 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Hatayspor 1-2 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU-ÖZET)

F.Bahçe Hatay’da kazandı!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 26.09.2021 Giriş Tarihi: 26.09.2021

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Hatayspor'u 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin gollerini 17. dakikada Rossi ve 29. dakikada Novak kaydetti. Ev sahibi takımın tek golü ise Saint-Louis'ten geldi. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Hatayspor'u 17. dakikada Rossi ve 29. dakikada Novak'ın kaydettiği gollerle 2-1 mağlup etti.

Ev sahibi takımın tek golü 70. dakikada Saint-Louis'ten geldi

Sarı-lacivertliler bu sonucun ardından puanını16'a yükseltti. Hatayspor ise 13 puanda kaldı.

Fenerbahçe 8. haftada Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Hatayspor ise Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR:

3. dakikada Mert Hakan'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Rossi'nin şutu üstten auta gitti.

6. dakikada soldan El Kaabi'nin ortasında Mame Diouf altı pas çizgisi önünde yükselip kafayı vurdu, top az farkla üstten auta gitti.

11. dakikada Adekugbe'nin uzun pasında El Kaabi topla ceza sahasına doğru girerken kaleci Altay kalesini terk etti. Sol tarafa açılan topu alan El Kaabi'nin ortasında Diouf meşin yuvarlağı dışarı gönderdi.

17. dakikada Mert Hakan'ın uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Enner Valencia rakibini çalımlayarak ceza sahasına ortaladı, bomboş pozisyondaki Rossi topu ağlara gönderdi. 0-1

29. dakikada Mert Hakan'ın kullandığı köşe atışında ön direkte Valencia'nın kafayla arka direğe gönderdiği topu Novak ağlarla buluşturdu. 0-2

42. dakikada Valencia ceza sahası içinde topla buluştu, kaleciyi de çalımladıktan vuruşunu yaptı ancak Fatih Kuruçuk topu çizgiden çıkardı.

49. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında ceza sahası içinde topla buluşan Mert Hakan'ın pasında savunma son anda araya girdi.

57. dakikada orta alanda kaptığı topla hızlı ilerleyen Berisha'nın ara pasında topla buluşan Valencia kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleci Munir başarılı oldu.

58. dakikada Traore ceza sahasından sert ve düzgün vurdu, kaleci Altay son anda topu kornere çeldi.

70. dakikada Kamil Ahmet'in ceza sahasına içine ortasında arka direkte bomboş kalan Dylan Louis düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-2

75. dakikada Rossi hızlı bir şekilde sağdan ceza sahasına girdi, çaprazdan vuruşunda top korner direğinin dibinden taca çıktı.

78. dakikada sağdan Kamil Ahmet'in ortasına iki kişi arasından iyi yükselen Mame Diouf'un kara vuruşu üstten auta çıktı.

82. dakikada Osayi Samuel'in sağdan ortasına arka direkte Serdar Dursun vuruşunu yaptı, direk dibinde kaleci Munir kurtarmayı başardı.

90. dakikada Osayi'nin sağdan ortasına arka direkte bomboş pozisyonda olan Serdar Dursun'un vuruşunda top direkten döndü.

Kalan sürede başka pozisyon olmayınca mücadele 2-1 sona erdi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Toroğlu’dan penaltı yorumu! TFF başkanı olsam hakemliğini bitiririm Toroğlu'dan penaltı yorumu! "TFF başkanı olsam hakemliğini bitiririm"
Diego Rossi siftah yaptı! Diego Rossi siftah yaptı!
Tartışmalı pozisyon! Hatay penaltı bekledi Tartışmalı pozisyon! Hatay penaltı bekledi
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör