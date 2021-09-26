Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile Göztepe kozlarını paylaştı. Mücadelenin 43. dakikasında İzmir temsilcisi Cherif Ndiaye'nin golüyle 1-0 öne geçti. Potansiyel ofsayt olarak değerlendirilen gol, VAR incelemesi sonrasında geçerli sayıldı. İşte o anlar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Süper Lig'in 7. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Göztepe'yi konuk etti.

Konuk ekip ilk yarıda Cherif Ndiaye'nin 43. dakikada attığı golle 1-0 öne geçerken, Galatasaraylı oyunculardan ofsayt itirazı geldi.

VAR incelemesine giren pozisyonun ofsayt olmadığı anlaşıldı ve gol geçerli sayıldı.

İşte o pozisyon:

*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

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