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Galatasaray Göztepe maçında penaltı itirazı! Cicaldau'nun eline çarpan top...

Göztepe penaltı bekledi! İşte o pozisyon...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 26.09.2021 Giriş Tarihi: 26.09.2021

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray evinde Göztepe'yi konuk etti. Ceza sahasında yaşanan karambolde top Cicaldau'nun eline çarpınca İzmir ekibi penaltı bekledi. İşte o anlar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe'yi konuk etti. Mücadelenin 28. dakikasında sarı-kırmızılıların ceza sahası içinde oluşan karambolde top Cicaldau'nun eline çarptı ve İzmir ekibi penaltı bekledi.

İŞTE O POZİSYON:





Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır...


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