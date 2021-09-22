Kayserispor 3-0 Galatasaray (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Cimbom'a Kayseri'de ağır darbe!

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor'a konuk oldu. Mücadeleyi Kayserispor 3-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu mağlubiyetle birlikte G.Saray'ın galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Kayserispor sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 39. ve 53. (p) dakikalarda Mame Thiam, 45'te ise Emrah Başsan kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Kayserispor puanını 10'a çıkardı. Galatasaray ise 8 puanda kaldı.

MENSAH'TAN 2 ASİST, THIAM'DAN 2 GOL!

Kayserispor'da Bernard Mensah takımı adına 2 asist yaparken, Mame Thiam ise biri penaltıdan olmak üzere 2 gol kaydetti.

G.SARAY'IN HASRETİ 4 MAÇA ÇIKTI

Sırasıyla Kasımpaşa ve Trabzonspor'la berabere kalan Galatasaray, Alanyaspor'a mağlup olmuştu. Sarı-kırmızılı takım son olarak Kayserispor'a da mağlup oldu ve galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

ASSUNÇAO İLK MAÇINA 11'DE BAŞLADI

Galatasaray yaz transfer döneminin son gününde kadrosuna kiralık olarak kattığı Brezilyalı futbolcu Gustavo Assunçao, Alanyaspor maçında ilk kez kadroya alınmış fakat süre almamıştı. Fatih Terim, genç futbolcuya Kayserispor müsabakasında 11'de görev verdi.

OĞULCAN ÇAĞLAYAN BU SEZON İLK KEZ 11'DE

Çaykur Rizespor ile yaşayanlardan dolayı lisansı çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan bu sezon ilk maçında Trabzonspor deplasmanında çıkmıştı. Terim, Oğulcan'a Kayseri deplasmanında 11'de şans verdi. 25 yaşındaki futbolcu bu sezon ilk kez 11'de başladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

1'inci dakikada sol kanatta topu kapan Cardoso'un ceza sahası için attığı pasta topla buluşan Emrah Başsan'ın şutu auta gitti.

12'nci dakikada ceza sahasına uzak bir bölgede topla buluşan Emre Kılınç'ın kaleye çektiği şut üstten auta gitti.

16'ncı dakikada Feghouli'nin pasında sol kanatta topla buluşan Oğulcan Çağlayan'ın ceza sahası içine girerek kaleye çektiği şutu Lung kornere çeldi.

25'inci dakikada Aanholt'un köşe vuruşunda topla buluşan Mostafa Mohamed'in kafayla vuruşunu kale çizgisinde bulunan Hosseini kornere çeldi.

26'ncı dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Cardoso'nun kaleye çektiği şut yandan auta gitti.

29'uncu dakikada Mensah'ın ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Muslera çeldi. Ardından Galatasaray savunması topu uzaklaştırdı.

31'inci dakikada sağ çaprazda Emre Kılınç'ın pasında ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Oğulcan Çağlayan'ın kaleye çektiği şut yandan auta gitti.

GOL! 39'uncu dakikada sağ kanattan Mensah kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı ceza sahası içerisine yerden yolladı. Topla buluşan Thaim'in kaleye çektiği şut ağlarla buluştu: 1-0.

GOL! 45'inci dakikada ceza sahası dışında Mensah'ın verdiği pasta topla buluşan Emrah Başsan'ın kaleye çektiği şut ağlarla buluştu: 2-0.

48'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Taylan'ın kaleye çektiği şut üstten auta gitti.

51'inci dakikada ceza sahası içinde Galatasaraylı Yedlin'in Kayserisporlu Thiam'ın şutunda elle müdahalesini VAR'da izleyen hakem penaltı noktasını gösterdi.

GOL! 53'üncü dakikada Thiam, kullandığı penaltıyı ağlarla buluşturdu: 3-0.

64'üncü dakikada sağ kanatta Yedlin'in ortasında topla buluşan Mohamed'in şutu auta gitti.

83'üncü dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Mohamed'in kaleye çektiği şut yandan auta gitti.

87'nci dakikada Galatasaray atağında ceza sahasında yaşanan karambolde kale çizgisi önünde topla buluşan Nelsson'un şutu üstten auta gitti.

Karşılaşma, Kayserispor'un 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

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