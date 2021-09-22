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Son dakika spor haberi: Kayserispor Galatasaray maçında VAR sonrası penaltı kararı! İşte o pozisyon

VAR sonrası penaltı kararı! İşte Kayseri’de o pozisyon
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 22.09.2021

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor ile kozlarını paylaştı. Zorlu mücadelenin 51. dakikasında Mame Thiam'ın vuruşunda top DeAndre Yedlin'in eline çarptı. VAR'dan pozisyonu izleyen hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı kararını verdi. İşte o pozisyon... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor'un konuğu oldu. Zorlu mücadelenin 51. dakikasında Mame Thiam'ın vuruşunda top DeAndre Yedlin'in eline çarptı. VAR'dan pozisyonu izleyen hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı kararını verdi.

İşte o pozisyon...

Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır

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