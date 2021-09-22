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GALATASARAY

Kayserispor Galatasaray maçında Muslera'nın hatası pahalıya mal olacaktı! İşte o pozisyon

Muslera’nın hatası pahalıya mal olacaktı! İşte o pozisyon
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 22.09.2021 Giriş Tarihi: 22.09.2021

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor'a konuk oldu. Mücadelenin 28. dakikasında sarı-kırmızılılarda Fernando Muslera'dan riskli hareketler geldi. Uruguaylı kaleci, bu hamlesini son anda telafi etti. İşte o anlar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Oldukça yüksek tempoyla oynanan karşılaşmanın 28. dakikasında Fernando Muslera, oldukça riskli hamlelerde bulundu.

Topu iyi bir şekilde kontrol edemeyen Muslera, iki Kayserisporlu futbolcunun baskısından son anda kurtuldu.

İşte o anlar:







*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

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