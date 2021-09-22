Kayserispor Galatasaray maçının ardından Hikmet Karaman: Haklı bir galibiyet aldık

Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor sahasında Galatasaray'ı konuk etti ve sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Galibiyetin ardından konuşan teknik direktör Hikmet Karaman, "Haklı bir galibiyet aldık." dedi. | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ı konuk eden Kayserispor, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Mücadele sonrasında teknik direktör Hikmet Karaman açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Haklı bir galibiyet aldık. Fatih hoca da aynı görüştedir. Bu galibiyet bizi geleceğe olumlu yönde bakmamızı sağlayacak. Büyük takımlara karşı alınan galibiyetler önemlidir. Oyuncularıma teşekkür ediyorum, akıllı oynadık. Mücadele ettik ve saha içinde problem çözdük. Galatasaray'ın geriden oyun kurma planını yaptığımız presle çok iyi engelledik.

Güzel goller oldu, Emrah çok şık bir gol attı. Bireysel kalitesini gösterdi. Emrah'ın yeteneği var ama bir türlü olmamış, bizi dinlerse daha iyi olacak.

Bu kadar sakatlığın olması konusunda bence covid etkisine kafa yormak lazım. Bütün takımlarda, Avrupa'da sakatlık sayıları çok. fazla.

Aldığımız skordan memnunum. Şehrimizi ve taraftarımızı sevindirdiğimiz için mutluyuz. 5 haftada maç günlerini ve öncesindeki ter idmanlarını çıkarın. Toplam 20 antrenmanda bir şeyleri değiştirmek çok zor. Çalışmaya, gelişmeye, disiplinli oynamaya devam.

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