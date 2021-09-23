23 Eylül 2021, Perşembe

ALANYASPOR

Alanyaspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Alanyaspor - Kasımpaşa maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
ALANYASPOR
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Giriş Tarihi: 23.09.2021

Süper Lig'in 6. haftasında heyecan devam ediyor. Alanyaspor ile Kasımpaşa kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Alanyaspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Süper Lig'de heyecan sürüyor. 6. hafta maçında Alanyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Alanyaspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ALANYASPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Kasımpaşa maçı 23 Eylül Perşembe günü günü saat 20:00'de beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

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