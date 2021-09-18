Kasımpaşa 0-1 Trabzonspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) Fırtına'nın Bakasetas'ı var!

Trabzonspor'un Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada takımına galibiyeti getiren golü kaydeden Bakasetas maçın ardından açıklamalarda bulundu. Yunan futbolcu, "Abdülkadir Ömür'le ilgili konuşmak istiyorum. Trabzonspor taraftarlarının gözünde Trabzonspor oyuncuları dünyanın en iyisidir. Beklentileri yüksektir, bunu biliyoruz. Onlardan ricam, zor anlarda biraz daha destek olmaları. Onların desteğine çok ihtiyacımız var, hele ki bu uzun yolda. Bazı arkadaşlarımızın desteğe daha çok ihtiyacı var.