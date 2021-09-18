Kasımpaşa 0-1 Trabzonspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) Fırtına'nın Bakasetas'ı var!
Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor deplasmanda Kasımpaş'yı 53. dakikada Bakasetas'ın kaydettiği golle 1-0 mağlup ederek puanını 13'e yükseltti. (TS spor haberleri)
Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 53. dakikada Bakasetas kaydetti.
Bu sonucun ardından bordo-mavililer puanını 13 yaparken, Kasımpaşa 5 puanda kaldı.
Trabzonspor gelecek hafta Konyaspor deplasmanına konuk olurken, Kasımpaşa ise Alanyaspor deplasmanına gidecek.
13. dakikada Bakasetas'ın uzak mesafeden sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
32. dakikada Cornelius'un pasında topla buluşan Nwakaeme, ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunu çıkardı. Kaleci Ertuğrul Taşkıran, sağına uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.
34. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Abdülkadir Ömür'ün havadan pasında Cornelius, kafayla topu Bruno Peres'e indirdi. Bu oyuncu sağdan ceza sahasına girdikten sonra son çizgiye yakın bir noktadan meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Nwakaeme'nin arka direkte yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul gole izin vermedi.
Karşılaşmanın ilk yarısında takımlar gol atmayı başaramadı ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi.
53'üncü dakikada Trabzonspor öne geçti. Abdülkadir Ömür'ün pasıyla sol kanattan ceza sahası içerisine giren Nwakaeme pasını ceza sahası yayının hemen gerisindeki Bakasetas'a çıkardı. Bu oyuncunun bekletmeden sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1.
72'nci dakikada Yusuf'un pasıyla orta sahadan topla hareketlenen Abdülkadir Ömür'ün ceza yayının önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Ertuğrul çeldi.
81'inci dakikada Yusuf Erdoğan'ın sağdan içeriye çevirdiği topta Eyseseric'in şutunda Uğurcan gole izin vermedi.
Mücadele Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
ABDULKADİR PARMAK OYUNA DEVAM EDEMEDİ
Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak, Kasımpaşa karşılaşmasında sakatlık yaşadı. 2'nci yarının başında Berat Ayberk Özdemir'in yerine oyuna giren Parmak, 47'nci dakikada orta sahada rakibinden sıyrıldıktan sonra topla hareketlendiği sırada kendisini yere bıraktı. Sol ayağını tutan oyuncuya ilk müdahale saha içerisinde yapıldı. Ardından kenara alınan Abdulkadir Parmak, 50'nci dakikada yerini Yusuf Sarı'ya bıraktı.
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