18 Eylül 2021, Cumartesi
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Sivasspor 1-1 Gaziantep FK (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Süper Lig'in 5. haftasında Sivasspor, sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Ev sahibi ekip, zorlu karşılaşmada Mustapha Yatabare ile 1-0 öne geçti. Gaziantep FK, bu gole maçın son anlarında Joao Figueiredo ile yanıt verdi. Mücadele bu skorla tamamlandı. Böylelikle Sivasspor'un 3 puan hasreti devam etmiş oldu. | Son dakika spor haberleri
Süper Lig'in 5. haftasında Sivasspor, sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.
Zorlu müsabaka Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynandı.
Ev sahibi ekip etkili başladığı maçta, 21. dakikada Mustapha Yatabare'nin golüyle 1-0 öne geçti.
İlk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarıda baskısını artıran Gaziantep FK, karşılaşmanın son anlarında 90+2'de Joao Figueiredo ile skoru eşitledi.
Maç bu 1-1'lik eşitkille sona erdi ve Yiğidoların 3 puan hasreti sürdü.
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