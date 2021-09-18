18 Eylül 2021, Cumartesi

SÜPER LİG

Sivasspor 1-1 Gaziantep FK (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Yiğido 3 puana hasret kaldı!
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Güncelleme Tarihi: 18.09.2021 Giriş Tarihi: 18.09.2021

Süper Lig'in 5. haftasında Sivasspor, sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Ev sahibi ekip, zorlu karşılaşmada Mustapha Yatabare ile 1-0 öne geçti. Gaziantep FK, bu gole maçın son anlarında Joao Figueiredo ile yanıt verdi. Mücadele bu skorla tamamlandı. Böylelikle Sivasspor'un 3 puan hasreti devam etmiş oldu. | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'in 5. haftasında Sivasspor, sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.

Zorlu müsabaka Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynandı.

Ev sahibi ekip etkili başladığı maçta, 21. dakikada Mustapha Yatabare'nin golüyle 1-0 öne geçti.

İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda baskısını artıran Gaziantep FK, karşılaşmanın son anlarında 90+2'de Joao Figueiredo ile skoru eşitledi.

Maç bu 1-1'lik eşitkille sona erdi ve Yiğidoların 3 puan hasreti sürdü.

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