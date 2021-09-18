Trabzonspor 30 yıl sonra bir ilki başardı! Deplasmanda oynadığı maçlarda...
Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup eden Trabzonspor 30 yıl sonra bir ilki başardı. Bordo-mavililer bu Kasımpaşa galibiyetinin ardından deplasmanda oynadığı son 20 Süper Lig maçını kaybetmeyerek rekor kırdı.Trabzonspor bu süreçte 11 galibiyet 9 beraberlik elde etti. Bordo-mavililer, kulüp tarihinin en uzun serisini egale etti. (1981-1982 arasında 20 maç).
Opta verilerine göre; Anastasios Bakasetas, 2014/15'ten bu yana üst üste 6+ Süper Lig maçında gol katkısı sağlayan üçüncü Trabzonspor oyuncusu oldu (Sörloth ve Nwakaeme).
Maçtan galibiyetle ayrılan Trabzonspor, Kasımpaşa'yı 2017 Aralık ayından bu yana ilk kez gol yemeden deplasmanda yedi.
Trabzonspor'a rekoru getiren istatistik ise 30 yıl sonra geldi. Deplasmanda oynadığı son 20 Süper Lig maçını kaybetmeyen Trabzonspor (11 galibiyet 9 beraberlik), kulüp tarihinin en uzun serisini egale etti (1981-1982 arasında 20 maç).
Abdullah Avcı ise Kasımpaşa maçlarında bir kez daha güldü. Avcı en çok galibiyeti Kasımpaşa karşısında aldı (13. galibiyet).
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