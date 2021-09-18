18 Eylül 2021, Cumartesi

ADANA DEMİRSPOR

Adana Demirspor 3-1 Çaykur Rizespor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

A. Demirspor galibiyetle tanıştı!
ADANA DEMİRSPOR
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Güncelleme Tarihi: 18.09.2021 Giriş Tarihi: 18.09.2021

Süper Lig'in 5. haftasında Adana Demirspor evinde Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti. Ev sahibi bu sonucun ardından Süper Lig'deki ilk galibiyetini elde etti. Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri, Balotelli, Vargas, Bjarnason'dan geldi. Konuk takımın tek golü ise Boldrin'den geldi.

Adana Demirspor Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup ederek bu sezon ilk 3 puanına ulaştı.

Ev sahibi takımın gollerini; Balotelli, Vargas, Bjarnason kaydetti.

Konuk takımın tek golü Boldrin'den geldi.

Bu sonucun ardından ev sahibi takım 5 puana yükselirken, konuk takım 1 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada Vargas'ın sağ kanattan ortasında topla buluşan Ezeh'in ceza sahasından yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak rakip oyuncuya çarparak kornere gitti.

12. dakikada Ezeh'in pasıyla hareketlenen Balotelli'nin ceza sahası sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

17. dakikada Vargas'ın pası sonrası topla buluşan Balotelli'nin ceza sahası dışından vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.

31. dakikada Vargas'ın sağdan ortasında topa yükselen Balotelli'nin kafa vuruşu sonrası top üstten auta giderken, yapılan VAR uyarısında topa Selim Ay'ın elle müdahale ettiği belirlendi ve maçın hakemi Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi.

33. dakikada penaltı atışını kullanan Balotelli, topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi: 1-0.

39. dakikada Adana Demirspor farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta Ezeh ile paslaşan Vargas, ceza sahası içerisinde tekrar topla buluştu. Oyuncu, buradan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Adana Demirspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

53. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Boldrin, sağ çaprazdan yaptığı güzel vuruşta topu ağlarla buluşturarak farkı 1'e indirdi: 2-1.

54. dakikada Vargas'ın ara pasına hareketlenen Metehan Mimaroğlu'nun kaleciyle karşı karşıya vuruşunda, meşin yuvarlak Gökhan Akkan'da kaldı.

66. dakikada Sinan Kurt'un kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahası içinde Simon Deli topu arka direğe indirdi. Meşin yuvarlağı önünde bulan Bjarnason, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 3-1.

76. dakikada ceza sahası dışından Castro'nun sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan topu kornere çeldi.

90+3. dakikada orta sahadan çalımlarla ceza sahası önüne kadar gelen Metehan Mimaroğlu'nun şutunda, meşin yuvarlak direkten döndü.

Adana Demirspor, müsabakadan 3-1 galip ayrıldı.

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