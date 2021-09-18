18 Eylül 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonsporlu Bakasetas'tan Abdülkadir Ömür sözleri!

Bakasetas’tan Abdülkadir Ömür sözleri!
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 18.09.2021

Trabzonspor'un Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada takımına galibiyeti getiren golü kaydeden Bakasetas maçın ardından açıklamalarda bulundu. Yunan futbolcu, "Abdülkadir Ömür'le ilgili konuşmak istiyorum. Trabzonspor taraftarlarının gözünde Trabzonspor oyuncuları dünyanın en iyisidir. Beklentileri yüksektir, bunu biliyoruz. Onlardan ricam, zor anlarda biraz daha destek olmaları. Onların desteğine çok ihtiyacımız var, hele ki bu uzun yolda. Bazı arkadaşlarımızın desteğe daha çok ihtiyacı var.

Trabzonspor'un Kasımpaşa'yı 1-0 yendiği maçta tek golü atan Bakasetas, karşılaşma sonrasında konuştu.

İyi oynadıklarını söyleyen Yunan oyuncu, "Kasımpaşa'ya karşı oynamayı, gol atmayı seviyorum. Çok iyi bir rakibe karşı oynadık. Kendi sahamızda aldığımız beraberlik sonrası bir reaksiyon, bir karakter göstermemiz gerekiyor. Birkaç gün sonra yine bir maçımız var. Artık o maça bakıyoruz." dedi

Abdülkadir Ömür'e Galatasaray maçında yöneltilen tepkiler için de mesaj yollayan Bakasetas, "Son maçla alakalı olarak bir şeyler söylemek istiyorum. Abdülkadir Ömür'le ilgili. Trabzonspor taraftarlarının gözünde Trabzonspor oyuncuları dünyanın en iyisidir. Beklentileri yüksektir, bunu biliyoruz. Onlardan ricam, zor anlarda biraz daha destek olmaları. Onların desteğine çok ihtiyacımız var, hele ki bu uzun yolda. Bazı arkadaşlarımızın desteğe daha çok ihtiyacı var. Kötü anlarda o desteğe daha çok ihtiyaç duyuyoruz. Hepimiz Trabzonspor için en iyisini istiyoruz. Zaten her zaman yanımızdalar. Özellikle kötü zamanlarda daha çok yanımızda olmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Avcı’dan rekor sözleri! Tarihte yer almak... Avcı'dan rekor sözleri! Tarihte yer almak...
Fırtına’dan 30 yıl sonra bir ilk! Fırtına'dan 30 yıl sonra bir ilk!
Fırtına Bakasetas’la kazandı! Fırtına Bakasetas'la kazandı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör