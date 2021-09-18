Trabzonsporlu Bakasetas'tan Abdülkadir Ömür sözleri!
Trabzonspor'un Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada takımına galibiyeti getiren golü kaydeden Bakasetas maçın ardından açıklamalarda bulundu. Yunan futbolcu, "Abdülkadir Ömür'le ilgili konuşmak istiyorum. Trabzonspor taraftarlarının gözünde Trabzonspor oyuncuları dünyanın en iyisidir. Beklentileri yüksektir, bunu biliyoruz. Onlardan ricam, zor anlarda biraz daha destek olmaları. Onların desteğine çok ihtiyacımız var, hele ki bu uzun yolda. Bazı arkadaşlarımızın desteğe daha çok ihtiyacı var.
İyi oynadıklarını söyleyen Yunan oyuncu, "Kasımpaşa'ya karşı oynamayı, gol atmayı seviyorum. Çok iyi bir rakibe karşı oynadık. Kendi sahamızda aldığımız beraberlik sonrası bir reaksiyon, bir karakter göstermemiz gerekiyor. Birkaç gün sonra yine bir maçımız var. Artık o maça bakıyoruz." dedi
Abdülkadir Ömür'e Galatasaray maçında yöneltilen tepkiler için de mesaj yollayan Bakasetas, "Son maçla alakalı olarak bir şeyler söylemek istiyorum. Abdülkadir Ömür'le ilgili. Trabzonspor taraftarlarının gözünde Trabzonspor oyuncuları dünyanın en iyisidir. Beklentileri yüksektir, bunu biliyoruz. Onlardan ricam, zor anlarda biraz daha destek olmaları. Onların desteğine çok ihtiyacımız var, hele ki bu uzun yolda. Bazı arkadaşlarımızın desteğe daha çok ihtiyacı var. Kötü anlarda o desteğe daha çok ihtiyaç duyuyoruz. Hepimiz Trabzonspor için en iyisini istiyoruz. Zaten her zaman yanımızdalar. Özellikle kötü zamanlarda daha çok yanımızda olmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.
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