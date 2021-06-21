Son dakika transfer haberleri: Diego Laxalt'tan Beşiktaş ve Galatasaray'a kötü haber! Yeni takımı belli oldu
Son dakika transfer haberleri: Yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi verecek olan Beşiktaş ile Galatasaray, Diego Laxalt transferinde karşı karşıya gelmişti. İki takım da Uruguaylı futbolcunun Rus ekibi Dinamo Moskova ile anlaşma sağladığı ve Laxalt'ın önümüzdeki günlerde sağlık kontrollerinden geçeceği öğrenildi. (BJK spor haberi) (GS spor haberi)
Transfer çalışmalarını sürdüren ezeli rakipler Beşiktaş ile Galatasaray'a kötü haber geldi.
İki takımın da transfer listesinde yer alan Uruguaylı sol bek Diego Laxalt'ın yeni adresi belli oldu. İtalyan gazeteci Nicolo Schira, sosyal medya hesabından Dinamo Moskova'nın Laxalt transferi için Milan ile anlaşma sağladığını duyurdu. Rus ekibinin 28 yaşındaki futbolcunun transferi için Milan'a 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi. Uruguaylı futbolcunun kısa süre içerisinde Dinamo Moskova için sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.
Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Celtic forması giten Diego Laxalt, İskoç ekibiyle çıktığı 26 maçta 1 gol attı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?