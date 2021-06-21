Son dakika Beşiktaş haberleri... Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, gelecek sezon 3 kulvarda başarılı olabilecek bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Sergen Yalçın ile sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Ancak Yalçın'ın raporı doğrultusunda transfer harekatı sürüyor. Kartal'ın transfer listesine Danny Welbeck, Andre Carillo, Omar Mascarell gibi isimler de eklendi. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve detayları... (BJK haberleri)