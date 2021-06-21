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Son dakika transfer haberleri: Diego Laxalt'tan Beşiktaş ve Galatasaray'a kötü haber! Yeni takımı belli oldu

Beşiktaş ve G.Saray'a kötü haber! Yeni takımı belli oldu
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Güncelleme Tarihi: 21.06.2021 Giriş Tarihi: 21.06.2021

Son dakika transfer haberleri: Yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi verecek olan Beşiktaş ile Galatasaray, Diego Laxalt transferinde karşı karşıya gelmişti. İki takım da Uruguaylı futbolcunun Rus ekibi ile anlaşma sağladığı ve Laxalt'ın önümüzdeki günlerde sağlık kontrollerinden geçeceği öğrenildi. ( spor haberi) (GS spor haberi)

Transfer çalışmalarını sürdüren ezeli rakipler Beşiktaş ile Galatasaray'a kötü haber geldi.

İki takımın da transfer listesinde yer alan Uruguaylı sol bek Diego Laxalt'ın yeni adresi belli oldu. İtalyan gazeteci , sosyal medya hesabından 'nın Laxalt transferi için Milan ile anlaşma sağladığını duyurdu. Rus ekibinin 28 yaşındaki futbolcunun transferi için Milan'a 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi. Uruguaylı futbolcunun kısa süre içerisinde Dinamo Moskova için sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forması giten Diego Laxalt, İskoç ekibiyle çıktığı 26 maçta 1 gol attı.

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