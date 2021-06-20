Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer rotasını belirledi! Danny Welbeck, Andre Carillo, Omar Mascarell... | BJK haberleri
Son dakika Beşiktaş haberleri... Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, gelecek sezon 3 kulvarda başarılı olabilecek bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Sergen Yalçın ile sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Ancak Yalçın'ın raporı doğrultusunda transfer harekatı sürüyor. Kartal'ın transfer listesine Danny Welbeck, Andre Carillo, Omar Mascarell gibi isimler de eklendi. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve detayları... (BJK haberleri)
Beşiktaş'ın başında geçirdiği 1,5 sezonda 2 kupa kaldıran Sergen Yalçın ile sözleşme görüşmeleri devam ederken, Yalçın'ın hazırladığı rapor doğrultusunda transfer çalışmaları da sürüyor. İşte o isimler...
KENAN KARAMAN
Beşiktaş'ın uzun süredir menajeriyle görüşmeler sürdürdüğü Kenan Karaman için Sergen Yalçın'dan flaş bir karar geldi. Karaman'ın aradığı tarzda bir futbolcu olmadığını rapor eden Yalçın, işin ağırdan alınmasını istedi.
ANDRIY LUNIN
Ukrayna medyasından flaş bir iddia geldi. Geçtiğimiz sezon Oviedo'da kiralık olarak forma giyen Real Madrid'li genç kaleci Andriy Lunin'i Beşiktaş'ın istediğini ileri sürdü.
MAME DIOUF
1.1 Milyon euro serbest kalma bedeli bulunan Mame Diouf için Beşiktaş girişimlerini sürdürüyor. Beşiktaş, 33 yaşındaki futbolcuyu ikinci santrfor düşüncesiyle değerlendirecek.
OMAR MASCARELL
Alman basınından flaş bir iddia geldi. Sky Almanya, Beşiktaş'ın İspanyol orta saha oyuncusu Omar Mascarell ile ilgilendiğini duyurdu. Siyah - beyazlıları bu transferde La Liga ekibi Villarreal ile yarışıyor.
ANDRE CARILLO
Beşiktaş, Al-Hilal forması giyen Carrillo için cazip bir teklif sunmaya hazırlanıyor. Carillo, 2019 yılında 9.5 milyon euro bonservis ödenerek transfer edildi. Beşiktaş, satılacak futbolculara ve bütçeye göre yıldız futbolcuyu kadroya katması bekleniyor.
LUCAS MARTINS
Beijing Guoan'da forma giyen 29 yaşındaki Fernando Lucas, Beşiktaş'ın gündemine geldi. Yıldız futbolcuyu kadroya katmak isteyen Kartal, görüşmelere başladı.
ALEIX VIDAL
Valentine Rosier'de belirsizlik devam ediyor. Yıldız futbolcuya alternatif arayan Kartal, eski Barçalı Aleix Vidal ile temasları sıklaştırdı. Vidal bu sezon 19 maçta forma giydi 1 asist üretti.
ADAM OUNAS
Beşiktaş, Ghezzal ile anlaşmaya çalışıyor ancak işi sağlama alıyor. Ghezzal transferinde çıkacak aksiliklere hazırlıklı olan Kartal'ın alternatifi Napoli ile Haziran 2022'de sözleşmesi sona erecek olan Adam Ounas oldu.
DANNY WELBECK
Forvet arayışlarına devam eden Beşiktaş, geçen sezon Brighton'da forma giyen Danny Welbeck'i transfer etmek için çalışmalara başladı.
DIEGO COSTA
Diego Costa ile uzun süredir görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, dünyaca ünlü yıldıza teklifini sundu. Diego Costa'nın talepleri kabul edilirse Beşiktaş 2 yıl için 15 milyon euro gibi bir bedeli gözden çıkarmak zorunda kalacak. Costa'nın senelik 6 milyon euro net maaş, 2 milyon euro imza parası ve 1 milyon euro da menajer komisyonu talep ettiği ortaya çıktı.
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