20 Haziran 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer rotasını belirledi! Danny Welbeck, Andre Carillo, Omar Mascarell... | BJK haberleri

Son dakika Beşiktaş haberleri... Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, gelecek sezon 3 kulvarda başarılı olabilecek bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Sergen Yalçın ile sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Ancak Yalçın'ın raporı doğrultusunda transfer harekatı sürüyor. Kartal'ın transfer listesine Danny Welbeck, Andre Carillo, Omar Mascarell gibi isimler de eklendi. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve detayları... (BJK haberleri)

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer rotasını belirledi! Danny Welbeck, Andre Carillo, Omar Mascarell... | BJK haberleri
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 20.06.2021

Beşiktaş'ın başında geçirdiği 1,5 sezonda 2 kupa kaldıran ile sözleşme görüşmeleri devam ederken, Yalçın'ın hazırladığı rapor doğrultusunda transfer çalışmaları da sürüyor. İşte o isimler...

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer rotasını belirledi! Danny Welbeck, Andre Carillo, Omar Mascarell... | BJK haberleri

KENAN KARAMAN

Beşiktaş'ın uzun süredir menajeriyle görüşmeler sürdürdüğü için 'dan flaş bir karar geldi. Karaman'ın aradığı tarzda bir futbolcu olmadığını rapor eden Yalçın, işin ağırdan alınmasını istedi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer rotasını belirledi! Danny Welbeck, Andre Carillo, Omar Mascarell... | BJK haberleri

ANDRIY LUNIN

Ukrayna medyasından flaş bir iddia geldi. Geçtiğimiz sezon Oviedo'da kiralık olarak forma giyen Real Madrid'li genç kaleci 'i Beşiktaş'ın istediğini ileri sürdü.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer rotasını belirledi! Danny Welbeck, Andre Carillo, Omar Mascarell... | BJK haberleri

MAME DIOUF

1.1 Milyon euro serbest kalma bedeli bulunan için Beşiktaş girişimlerini sürdürüyor. Beşiktaş, 33 yaşındaki futbolcuyu ikinci santrfor düşüncesiyle değerlendirecek.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer rotasını belirledi! Danny Welbeck, Andre Carillo, Omar Mascarell... | BJK haberleri

OMAR MASCARELL

Alman basınından flaş bir iddia geldi. Sky Almanya, Beşiktaş'ın İspanyol orta saha oyuncusu ile ilgilendiğini duyurdu. Siyah - beyazlıları bu transferde La Liga ekibi Villarreal ile yarışıyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer rotasını belirledi! Danny Welbeck, Andre Carillo, Omar Mascarell... | BJK haberleri

ANDRE CARILLO

Beşiktaş, Al-Hilal forması giyen Carrillo için cazip bir teklif sunmaya hazırlanıyor. Carillo, 2019 yılında 9.5 milyon euro bonservis ödenerek transfer edildi. Beşiktaş, satılacak futbolculara ve bütçeye göre yıldız futbolcuyu kadroya katması bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer rotasını belirledi! Danny Welbeck, Andre Carillo, Omar Mascarell... | BJK haberleri

LUCAS MARTINS

Beijing Guoan'da forma giyen 29 yaşındaki Fernando Lucas, Beşiktaş'ın gündemine geldi. Yıldız futbolcuyu kadroya katmak isteyen Kartal, görüşmelere başladı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer rotasını belirledi! Danny Welbeck, Andre Carillo, Omar Mascarell... | BJK haberleri

ALEIX VIDAL

Valentine Rosier'de belirsizlik devam ediyor. Yıldız futbolcuya alternatif arayan Kartal, eski Barçalı Aleix Vidal ile temasları sıklaştırdı. Vidal bu sezon 19 maçta forma giydi 1 asist üretti.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer rotasını belirledi! Danny Welbeck, Andre Carillo, Omar Mascarell... | BJK haberleri

ADAM OUNAS

Beşiktaş, Ghezzal ile anlaşmaya çalışıyor ancak işi sağlama alıyor. Ghezzal transferinde çıkacak aksiliklere hazırlıklı olan Kartal'ın alternatifi Napoli ile Haziran 2022'de sözleşmesi sona erecek olan Adam Ounas oldu.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer rotasını belirledi! Danny Welbeck, Andre Carillo, Omar Mascarell... | BJK haberleri

DANNY WELBECK

Forvet arayışlarına devam eden Beşiktaş, geçen sezon Brighton'da forma giyen 'i transfer etmek için çalışmalara başladı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer rotasını belirledi! Danny Welbeck, Andre Carillo, Omar Mascarell... | BJK haberleri

DIEGO COSTA

ile uzun süredir görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, dünyaca ünlü yıldıza teklifini sundu. Diego Costa'nın talepleri kabul edilirse Beşiktaş 2 yıl için 15 milyon euro gibi bir bedeli gözden çıkarmak zorunda kalacak. Costa'nın senelik 6 milyon euro net maaş, 2 milyon euro imza parası ve 1 milyon euro da menajer komisyonu talep ettiği ortaya çıktı.

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