Alanyaspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Süper Lig'in 2. haftasında Alanyaspor ile Altay karşı karşıya gelecek. Krtik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Alanyaspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

Süper Lig'de 2021-2022 sezonuna start verildi. 2. hafta maçında Alanyaspor ile Altay karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Alanyaspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ALANYASPOR - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Altay maçı 21 Ağustos Cumartesi günü saat 21:45'te beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

ALANYASPOR - ALTAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Alanyaspor: Serkan, Fatih, Milunovic, Mevlja, Borja, Candeias, Efkan, Umut, Efecan, Davidson, Diedhiou

Altay: Lis, Cebrail, Murat, İbrahim, Naderi, Thiam, Rodriguez, Pinares, Poko, Kappel, Bamba

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