29 Ağustos 2021, Pazar

SÜPER LİG

Hatayspor 5-0 Alanyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Hatay farklı kazandı!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 28.08.2021 Giriş Tarihi: 28.08.2021

Süper Lig'in 3. haftasında Hatayspor, sahasında Alanyaspor'u Traore, Lobjanidze, Ribeiro, El Kaabi ve Kamara'nın golleriyle 5-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Süper Lig'in 3. haftasında Hatayspor ile Alanyaspor, Yeni Hatay Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

İki Akdeniz ekibinin mücadelesinde ev sahibi takım, rakibini 4. dakikada Adama Traore, 18. dakikada Saba Lobjanidze, 42. dakikada Ruben Ribeiro ve 60. dakikada Ayoub El Kaabi ve 90+2. dakikada Mohammed Kamara'nın golleriyle 5-0 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini aldı.

Hatayspor bu sonuçla puanını 4'e yükseltti. Alanyaspor ise 3 puanda kaldı.

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