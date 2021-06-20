20 Haziran 2021, Pazar

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer bombalarını patlatıyor! Sofyan Amrabat, Boupendza, Florentino Luis... | GS haberleri

Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan ve gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Galatasaray'da seçim heyecanı geride kaldı. Burak Elmas Galatasaray'ın 38. başkanı oldu. Elmas, gelir gelmez transfer harekatına hız verdi. Fatih Terim ile çalışmak istediğini her fırsatta dile getiren Elmas, Terim'in raporuna göre listesini oluşturdu. Sofyan Amrabat, Boupendza, Florentino Luis gibi isimler listeye ismini yazdırdı. İşte Galatasaray'ın transfer listesi ve detayları... (GS haberleri)

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer bombalarını patlatıyor! Sofyan Amrabat, Boupendza, Florentino Luis... | GS haberleri
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 20.06.2021

Galatasaray'da seçim heyecanı geride kaldı. , Galatasaray'ın 38. başkanı oldu. Elmas gelir gelmez takımı Şampiyonlar Ligi ön eleme turuna hazırlayacak çalışmaları gerçekleştirecek. Transfere öncelik verildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer bombalarını patlatıyor! Sofyan Amrabat, Boupendza, Florentino Luis... | GS haberleri

Galatasaray'da gelecek sezon başarılı olabilecek, rotasyonlu bir kadro kurulmak isteniyor. Sözleşmesi sona eren 'in 'ın gelmesiyle yeniden takımın başına geçmesi bekleniyor. Terim'in listesindeki isimlerle görüşmeler devam ediyor. İşte o listede yer alan futbolcular...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer bombalarını patlatıyor! Sofyan Amrabat, Boupendza, Florentino Luis... | GS haberleri

BARIŞ ALPER YILMAZ

Kanat arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın uzun zamandır gündeminde yer alan, forması giyen için temaslar sürüyor. Genç futbolcunun uygun bedelle takıma katılması için pazarlıklar sürüyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer bombalarını patlatıyor! Sofyan Amrabat, Boupendza, Florentino Luis... | GS haberleri

EREN DİNKÇİ

Cimbom, Almanya ikinci ligi Regionalliga'da çıktığı 8 maçta attığı 7 golle patlama yapan Eren Dinkçi'yi gündemine aldı. Stuttgart ve Feyenoord da Eren Dinkçi'yle birlikte anılıyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer bombalarını patlatıyor! Sofyan Amrabat, Boupendza, Florentino Luis... | GS haberleri

KONRAD DE LA FUENTE

Galatasaray, fırsat transferleri için girişimlerine devam ediyor. Barcelona'nın A Takımı'na katılmak için fırsat kollayan 'yi kadrosuna dahil etmeyi planlıyor. 19 yaşındaki sol açık için Barcelona ile görüşmelerin başladığı ifade edildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer bombalarını patlatıyor! Sofyan Amrabat, Boupendza, Florentino Luis... | GS haberleri

SAYMON CABRAL

'in listesinde yer alan isimlerden biri de Saymon Cabral oldu. Takvim'in haberine göre, Saymon Cabral, scout ekibinin tavsiyesi üzerine takibe alındı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer bombalarını patlatıyor! Sofyan Amrabat, Boupendza, Florentino Luis... | GS haberleri

SOFYAN AMRABAT

Daha önce de gündeme gelen için tekrar girişimler başlayacak. 24 yaşındaki oyuncu, teknik kalitesi, mücadeleci yapısı ve oyun kurma özelliğiyle dikkat çekiyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer bombalarını patlatıyor! Sofyan Amrabat, Boupendza, Florentino Luis... | GS haberleri

FLORENTINO LUIS

Geçtiğimiz sezon Benfica'dan kiralanan Gedson Fernandes için girişimler devam ederken, Rui Costa'nın daha önce de önerdiği için girişimler başladı. Gedson Fernandes'e alternatif olarak düşünülen Luis, bu sezon toplamda 11 karşılaşmada forma giydi ve 262 dakika sahada kaldı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer bombalarını patlatıyor! Sofyan Amrabat, Boupendza, Florentino Luis... | GS haberleri

JACOB MURPHY

Galatasaray, İngiltere Premier Lig'de Newcastle United forması giyen için girişimlere başladı. Sözleşmesi sona erecek olan Murphy ve menajeriyle görüşmeler sürüyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer bombalarını patlatıyor! Sofyan Amrabat, Boupendza, Florentino Luis... | GS haberleri

AARON BOUPENDZA

Transferin gözde ismi Aaron , Avrupa devlerini peşine taktı. Attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Boupendza'ya birçok talip bulunuyor. 'ın gelmesiyle birlikte yıldız futbolcunun transferinde şartlar zorlanacak. , Boupendza'ya oldukça sıcak bakıyor.

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