Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer bombalarını patlatıyor! Sofyan Amrabat, Boupendza, Florentino Luis... | GS haberleri

Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan ve gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Galatasaray'da seçim heyecanı geride kaldı. Burak Elmas Galatasaray'ın 38. başkanı oldu. Elmas, gelir gelmez transfer harekatına hız verdi. Fatih Terim ile çalışmak istediğini her fırsatta dile getiren Elmas, Terim'in raporuna göre listesini oluşturdu. Sofyan Amrabat, Boupendza, Florentino Luis gibi isimler listeye ismini yazdırdı. İşte Galatasaray'ın transfer listesi ve detayları... (GS haberleri)

Galatasaray'da seçim heyecanı geride kaldı. Burak Elmas, Galatasaray'ın 38. başkanı oldu. Elmas gelir gelmez takımı Şampiyonlar Ligi ön eleme turuna hazırlayacak çalışmaları gerçekleştirecek. Transfere öncelik verildi.

Galatasaray'da gelecek sezon başarılı olabilecek, rotasyonlu bir kadro kurulmak isteniyor. Sözleşmesi sona eren Faith Terim'in Burak Elmas'ın gelmesiyle yeniden takımın başına geçmesi bekleniyor. Terim'in listesindeki isimlerle görüşmeler devam ediyor. İşte o listede yer alan futbolcular...

BARIŞ ALPER YILMAZ Kanat arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın uzun zamandır gündeminde yer alan, Keçiörengücü forması giyen Barış Alper Yılmaz için temaslar sürüyor. Genç futbolcunun uygun bedelle takıma katılması için pazarlıklar sürüyor.

EREN DİNKÇİ Cimbom, Almanya ikinci ligi Regionalliga'da çıktığı 8 maçta attığı 7 golle patlama yapan Eren Dinkçi'yi gündemine aldı. Stuttgart ve Feyenoord da Eren Dinkçi'yle birlikte anılıyor.

KONRAD DE LA FUENTE Galatasaray, fırsat transferleri için girişimlerine devam ediyor. Barcelona'nın A Takımı'na katılmak için fırsat kollayan Konrad de la Fuente'yi kadrosuna dahil etmeyi planlıyor. 19 yaşındaki sol açık için Barcelona ile görüşmelerin başladığı ifade edildi.

SAYMON CABRAL Fatih Terim'in listesinde yer alan isimlerden biri de Saymon Cabral oldu. Takvim'in haberine göre, Saymon Cabral, scout ekibinin tavsiyesi üzerine takibe alındı.

SOFYAN AMRABAT Daha önce de gündeme gelen Sofyan Amrabat için tekrar girişimler başlayacak. 24 yaşındaki oyuncu, teknik kalitesi, mücadeleci yapısı ve oyun kurma özelliğiyle dikkat çekiyor.

FLORENTINO LUIS Geçtiğimiz sezon Benfica'dan kiralanan Gedson Fernandes için girişimler devam ederken, Rui Costa'nın daha önce de önerdiği Florentino Luis için girişimler başladı. Gedson Fernandes'e alternatif olarak düşünülen Luis, bu sezon toplamda 11 karşılaşmada forma giydi ve 262 dakika sahada kaldı.