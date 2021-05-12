12 Mayıs 2021, Çarşamba

SÜPER LİG

Erman Toroğlu zirve yarışını değerlendirdi! "Eğer Galatasaray şampiyon olursa..."

Erman Toroğlu'dan çarpıcı sözler! Eğer G.Saray şampiyon olursa...
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 12.05.2021

A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi yazarı , bugünkü köşesinde Süper Lig'de , ve arasında geçen şampiyonluk yarışını değerlendirdi. Toroğlu, sezonu zirvede tamamlamak için mücadelelerini sürdüren üç takımla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Erman Toroğlu'nun Fotomaç Gazetesi'ndeki yazısı...

Uzun yıllardır bu tarz bir şampiyonluk yarışı görmedim. 3 büyükler de işin içinde olunca daha lezzetli oldu. Belki bir mucize olacak ve şampiyon olacak ki o micuzeye yakın takım şu anda Galatasaray gözüküyor. Ama gerçeklerden kaçamazsınız. Sergen'in elindeki kadroyla verdiği mücadele ile Galatasaray ve 'nin kadrolarıyla yaptığı mücadele aynı değil.. Şu net ki Sergen'in bu kadroyla buralara gelmesi bile büyük başarı. Oyunun ilerleyen dakikalarında oyuna sokacak, ilk 11'de oynayan girdiği zaman da çıkanı hisettirmeyecek oyuncusu kenarda yok. Ama Galatasaray yedek kulübesi ile 'de tonla oyuncu var.

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Öyle veya böyle eksik kalmış ve sen 1-1 yapmışsın artık orda puana oynayacaksın. Berabere bitmesi bile sana şampiyonluk getirebilir. Orda takımı içirde çevirecek bir oyuncu yok. İlla her şey kenardan gelmez. Orda bunu yapacak ya ya da olabilirdi. Oyunu soğutacaksın defansta hata yapmayacaksın çünkü maçı izlerken Karagümrük 10 kişi bile olsa ' gol yer' dedim 2 dakika sonra yediler. Bu işler santranç gibidir Beşiktaş'ın son dakikalarda yediği gollere bakın bi de rakiplerinin attığı gollere. Her şey teknik adamdan beklenmez. Saha içinde de lider olacak ve böyle bir maçta 38'lik bence çok arandı. O derleyip topluyordu. Eğer Galatasaray şampiyon olursa Beşiktaş altın tepside Galatasaray'a şampiyonluğu sunmuş olacak.

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Şöyle bir genele baktığımızda 3 hakem için de çok büyük hata yok gibi geldi bana. Yine de pozisyonlara bakmak lazım. Çünkü 3 maçı izlemek çok zor. Karagümrük ligin yenisi eskisi, Rıza'nın olduğu yerde onun takımı diri olur. O oynamış bu oynamış olmaz. rahat oynadı. Karagümrük çok rahat oynadı. Çünkü Karagümrük ayağa çok iyi top yapan bir takım teknik adamı da zaten sezon başından beri öyle istedi.

Hatta bu futbolu oynarken goller de yediler Ama sonunda tutturdular. Zaten dün Beşiktaş'tan yedikleri gol de böye bir pozisyondan geldi ama çok iyi hücuma çıktılar sahaya iyi yayıldılar. 10 kişiyken bile teslim olmadılar. Oyunu elde tuttular. Fenerbahçe Sivas'a karşı aynı Beşiktaş gibi direnç gösteremedi. Ama o yedek kardosuyla daha farklı olması gerekirdi. Şu anda Fenerbahçe için olay bitti. Lig şampiyonluğu averaja kalacak bakalım köprülerin altından ne sular geçecek. Dün akşamki 90 dakikaların sonuna kadar lig şampiyonluğu gemesinin kaptanı Sergen'di, tayfaları Beşiktaşlı oyuncular. Dünkü 90l'ardan sonra bu sefer geminin idaresi kaptan 'in eline geçti onun da tayfaları idareyi ele aldılar.

İşte 3 büyüklerin şampiyonluk ihtimalleri!

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