11 Mayıs 2021, Salı

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Gençlerbirliği 5-3 Göztepe (MAÇ SONUCU-ÖZET)

G.Birliği umudunu son haftaya taşıdı!
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Giriş Tarihi: 11.05.2021

'in 41. haftasında ile karşı karşıya geldi. 8 gollük mücadeleyi Başkent temsilcisi 5-3 kazandı.

'in 41. hafta karşılaşmasında ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 5-3 kazandı.

Gençlerbirliği'nin gollerini (2), , ve kaydetti. Göztepe'nin golleri ise , ve 'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte Gençlerbirliği 38 puana yükseldi. Göztepe ise 51 puanda kaldı.

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