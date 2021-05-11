11 Mayıs 2021, Salı
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Gençlerbirliği 5-3 Göztepe (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında Gençlerbirliği ile Göztepe karşı karşıya geldi. 8 gollük mücadeleyi Başkent temsilcisi 5-3 kazandı.
Spor Toto Süper Lig'in 41. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği ile Göztepe kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 5-3 kazandı.
Gençlerbirliği'nin gollerini Bogdan Stancu (2), Ayite, Angelo ve Metehan Mert kaydetti. Göztepe'nin golleri ise Ideye, Yalçın Kayan ve Beykan Şimşek'ten geldi.
Bu sonuçla birlikte Gençlerbirliği 38 puana yükseldi. Göztepe ise 51 puanda kaldı.
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