Erman Toroğlu'dan Beşiktaş-Karagümrük maçı sonrası Sergen Yalçın yorumu! "Yokluklarla buraya geldi"

Son dakika Beşiktaş haberleri... A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında oynanan Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçını Takım Oyunu programında değerlendirdi. Toroğlu, siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın ile ilgili "Sergen'in şuraya getirmesi de başarı. Adam yokluklarla geldi buraya." yorumunu yaptı.

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