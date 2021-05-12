12 Mayıs 2021, Çarşamba

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Denizlispor-Galatasaray maçı sonrası Arda Turan Fatih Terim'le diyaloğunu açıkladı!

Arda Terim'le diyaloğunu açıkladı! Hava güzel, aylardan mayıs...
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Giriş Tarihi: 12.05.2021

Spor Toto 'in 41. haftasında şampiyonluk yarışı içinde bulunan deplasmanda küme düşmesi kesinleşen Yukatel ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 4-1 kazanırken, maç sonunda teknik direktör 'le maç öncesindeki diyalogunu açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaraylı futbolcu , karşısında alınan 4-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

"Her şeyden önce Galatasaraylı olmak çok güzel. Başka bir şey hayatımızda. İnanmadığımız hiçbir şeyi taraftarımıza söylemedik. Beşiktaş maçı öncesini de hatırlıyoruz. sağına soluna bakmadan gerekli skoru alır. Cumartesi ne olur bilmiyorum. Hayat gösterecek. Gurur duyulacak bir iş yaptık. "

"Hocamıza dedim ki, 'Hava ne güzel, tam mayıs' dedim. Hoca da, 'Merak etme, ikisi de kaybeder' dedi. Biz Galatasaray'a yakışır şekilde oynayacağız. Zor bir rakip olacak. Malatya iyi bir takım. Bakalım ne olacak."

"Hayat bana Camp Nou'da şampiyonluk, Bernabeu'da Kral Kupası şampiyonluğu gösterdi. Beşiktaş, Göztepe ile oynayacak. Aslan gibi Göztepe. Ünal Hoca var. Bizim de rakibimiz Malatya, çok zor. Çıkacağız, elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Şu an evlerindeki Galatasaraylılar, şampiyon kadar mutludurlar. Eve şampiyonluk ümidiyle dönüyoruz."

Galatasaray fark attı! haberin devamı

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