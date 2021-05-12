12 Mayıs 2021, Çarşamba

GALATASARAY

İşte 3 büyüklerin şampiyonluk ihtimalleri!

İşte 3 büyüklerin şampiyonluk ihtimalleri!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 12.05.2021

'in son haftasına ve aynı puanla girerken, 2 puan geriden rakiplerini takip ediyor. Ligin son maçı öncesinde işte üç büyük takımın şampiyonluk ihtimalleri.

'in 41. haftasında çok kritik maçlar sona erdi. ve mağlup olurken, kazandı ve şampiyonluk son haftaya kaldı.

Üç büyüklerin şampiyonluk mücadelesi verdiği ligde Beşiktaş 81 puanla zirvede yer alırken, Galatasaray da 81 puanla ikinci sıraya çıktı. Beşiktaş ile Galatasaray arasında sadece 2 gol averajı kaldı. Fenerbahçe ise 79 puanda kaldı. Üç takımın şampiyonluk umutları son haftaya kaldı.

'de 'un ardından ve son haftayı bay geçecek olan küme düştü. ise 'a ikili averajda üstün olduğu için umutlarını son haftaya bıraktı.

Galatasaray'ın 3 farklı kazanması, Beşiktaş'ın 1 farklı kazanması durumunda (yani genel averajlar aynı olursa) toplamda kim daha çok gol attıya bakılacak.

BEŞİKTAŞ NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Beşiktaş, 'e yenilerek 81 puanda kaldı. Galatasaray da Denizlispor deplasmanında kazanmasının ardından puanını 81 yaptı ve Beşiktaş ile puanları eşitledi.

Gelecek hafta Beşiktaş, deplasmanına çıkacak. Beşiktaş'ın şampiyon olabilmesi için Göztepe'yi yenmesi gerekiyor. Galatasaray'ın genel averajda 2 golle önünde olan Beşiktaş, Galatasaray'ın maçında puan kaybetmesini de hesap edecek. Eğer Beşiktaş'la birlikte Galatasaray da kazanırsa, bu kez şampiyonluk genel averaja kalacak. Beşiktaş 2 averajlık farkı korursa, şampiyonluğunu ilan edecek.

GALATASARAY NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Son haftaya Beşiktaş ile aynı puanda giren Galatasaray, ikili averajda eşit olduğu rakibinin 2 averaj gerisinde.

Beşiktaş'ın +44 averajına karşılık, Galatasaray'ın +42 averajı var ve Beşiktaş daha fazla gol attığı için üstünlüğe sahip. Galatasaray'ın şampiyon olması için son hafta Beşiktaş'tan 3 gol fazla galibiyet alması ya da maçını kazanarak rakibinin puan kaybını beklemesi gerekiyor.

FENERBAHÇE NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Galatasaray'ın 'a, Beşiktaş'ın Göztepe'ye yenilmesi durumunda Fenerbahçe, Kayserispor'u mağlup ederse şampiyon olacak. Beşiktaş ve 'ın beraberliği halinde, Fenerbahçe kazansa bile üçlü averajda geride olduğu için şampiyon olamayacak.

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