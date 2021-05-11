11 Mayıs 2021, Salı

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Beşiktaş 1-2 Fatih Karagümrük (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Kartal evinde yıkıldı!
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Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 Giriş Tarihi: 11.05.2021

Spor Toto 'in 41. haftasında Beşiktaş, sahasında 'e Bertolacci ve Borini'nin golleriyle 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.

Spor Toto 'in 41. haftasında Beşiktaş ile , Vodafone Park'ta kozlarını paylaştı. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede siyah-beyazlılar, rakibine 2-1 mağlup olarak son hafta öncesi şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.

Beşiktaş bu sonuçla 81 puanda kalarak averaj farkıyla zirvede yer aldı. Puanını 57'ye çıkaran Fatih Karagümrük ise 8. sıraya yükseldi.

'in 42. ve son haftasında Beşiktaş, 15 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30'da deplasmanına konuk olacak. Karagümrük ise aynı gün ve aynı saatte sahasında 'u ağırlayacak.

BEŞİKTAŞ-KARAGÜMRÜK MAÇINDAN NOTLAR

Süper Lig'in 41. haftasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayan lider Beşiktaş'ta teknik direktör , Galatasaray derbisinin 11'ine göre kadroda zorunlu 2 değişiklik yaptı.

Derbide sarı kart görerek cezalı duruma düşen 'ın yerine 'ı görevlendiren Yalçın, sakatlığı nedeniyle kadroya alınmayan 'nin yokluğunda da Georges-Kevin N'Koudou'yu sahaya sürdü.

Kaleyi 'na teslim eden Yalçın, savunma dörtlüsünü , , ve Fabrice N'Sakala'dan oluşturdu.

Orta saha merkezinde Josef de Souza, Necip Uysal ve 'e görev veren Yalçın, orta sahanın sağında Rachid Ghezzal'ı, solunda ise Georges-Kevin N'Koudou'yu oynattı.

Siyah-beyazlı teknik adam, forvet hattında ise Cyle Larin'i kullandı.

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NECİP UYSAL 3 MAÇ SONRA İLK 11'DE

Beşiktaş'ta Necip Uysal, 3 hafta sonra ilk 11'de görev yaptı.

Ligin 37. haftasında oynanan Hes Kablo Kayserispor maçına 11'de başlayan Necip Uysal, sarı kart cezası nedeniyle Çaykur Rizespor deplasmanında takımını yalnız bırakırken, ve Galatasaray karşılaşmalarında oyuna sonradan girdi.

N'KOUDOU DÖNDÜ

Beşiktaş'ta son haftalardaki performansıyla dikkati çeken N'Koudou, bir haftalık aranın ardından kadroya döndü.

Atakaş Hatayspor maçında yaşadığı sakatlığın ardından ilk yarıyı tamamlayamayan ve Galatasaray karşısında da forma giyemeyen N'Koudou, bir haftalık ara sonrasında formasına kavuştu.

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YEDEKLERİN YARISI 20 YAŞ ALTI

Sakat oyuncuları nedeniyle bir süredir kadro kurmakta sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ın yedek kulübesinde 8 futbolcu yer alıyor.

26 yaşındaki Bernard Mensah'ın en tecrübeli isim olduğu siyah-beyazlıların yedek kulübesinde Dorukhan Toköz, Utku Yuvakuran ve Francisco Montero'nun dışında kalan 4 futbolcu, 20 yaşın altında.

Beşiktaş'ın yedek kulübesindeki oyuncularından Emre Bilgin ve Bilal Ceylan 17, Serdar Saatçı 18, Rıdvan Yılmaz 19 yaşında.

ŞAMPİYON KADIN FUTBOL TAKIMI MAÇI İZLEDİ

Kadınlar Futbol Ligi'ni bu sezon şampiyon tamamlayan Beşiktaş Vodafone, mücadeleyi statta izledi.

Siyah-beyazlı kadın futbolcular, şampiyonluk yolundaki kritik maçta meslektaşlarına destek verdi.

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TARAFTARLAR LOCADA

Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşmayı localardan izledi.

Karşılaşma öncesi boş olan localar, takımlar sahaya çıktıktan kısa süre sonra doldu. Siyah-beyazlı futbolseverler, tezahüratlarla takımlarını destekledi.

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