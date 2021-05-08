Şampiyonluk yolunda kritik 3 puan! İşte Galatasaray-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

Spor Toto Süper Lig'in 40. hafta mücadelesinde lider Beşiktaş deplasmanda ezeli rakibi Galatasaray'a konuk olacak. Sarı-kırmızılı takım bu maçı kazanıp şampiyonluk şansını son ana kadar devam ettirmek isterken, aynı zamanda Fenerbahçe'nin de puan kaybetmesini bekleyecek. Siyah-beyazlılar ise derbiden kazasız ayrılıp sezonu mutlu sonla tamamlamak istiyor. İşte Galatasaray-Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri... | Son dakika Galatasaray-Beşiktaş derbisi haberleri

Süper Lig'de nefeslerin tutulduğu gece geldi çattı... Tüm maçlar aynı saatte oynanacak. Gözler Türk Telekom'daki büyük Galatasaray- Beşiktaş derbisinde olacak. Sarı-kırmızılılar, liderin 6 puan gerisinde bulunuyor. Cimbom'un rakibini yakalaması için 2 yol var. Ya ikili averajda ya da genel averajda rakibini geçmek. Galatasaray sezonun ilk yarısındaki mücadelede Beşiktaş'a 2-0 yenilmişti. Şu anda da genel averajda 10 gol geride. Genel averajın kapanmasını imkansız gören Fatih Terim ve öğrencileri bugün sadece 3 puan değil, 3 fark da arayacak.



GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Şener, Donk, Marcao, Ömer Bayram, Taylan, Gedson, Babel, Emre Akbaba, Kerem, Halil

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Atiba, Josef, Ghezzal, Ljajic, Gökhan Töre, Larin



KADRO BOZULMAYACAK

Fatih Terim, bugünkü derbide kazanan 11'i bozmayacak. Kalede Muslera yere lacak. Sağ bekte son haftaların formda ismi Şener Özbayraklı yer alacak. Savunmanın göbeğinde yine Donk-Marcao ikilisi oynayacak. Sol bekte İmparator'un tercihi yine Ömer Bayram olacak. Önlerinde Taylan Antalyalı forma giyecek. Orta sahaya dinamizmi yine Gedson Fernandes katacak. Kenarlarda Ryan Babel ile Kerem Aktürkoğlu görev yapacak. Emre Akbaba yine gizli forvet olarak oynayacak. Sürekli gezen forvet Halil Dervişoğlu da kilit rol oynayacak.

YILDIZLAR KULÜBEDE

Fatih Terim maçın gidişatına göre gözünü yıldızlarla dolu kulübesine çevirecek. Falcao, Mohamed, Onyekuru, DeAndre Yedlin, Arda Turan, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan deneyimli hocanın 'hamle oyuncuları' olacak.

GHEZZAL'A MARKAJ

Cimbom, Beşiktaş'ın kilit isimlerine sert savunma yapacak. Terim sezona damga vuran Ghezzal'a adım attırmamak için planlarını hazırladı. Ghezzal topu her aldığında yakın markaj içinde olacak. 19 golü bulunan Larin'e de özel önlemler alınıyor.

ŞUT EMRİ VERİLDİ

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim öğrencilerine şut emri verdi. İmparator, şut gücü yüksek Emre Akbaba, Babel, Emre Kılınç, Gedson Fernandes, Halil Dervişoğlu gibi isimlerden kaleyi gördükleri yerden vurmalarını istedi.

DERBİNİN GOL RAPORU: BEŞİKTAŞ EZDİ GEÇTİ!

Beşiktaş, Galatasaray derbisi öncesinde atılan gol çeşitliliklerinde rakibine kurduğu üstünlük ile dikkat çekiyor. Yalçın'ın öğrencileri, 57 kez açık oyunda gol bulurken, sarı-kırmızılılarda ise bu sayı 44. Kara Kartal, kontratakta 8 kez ağları havalandırırken, Cim Bom ise 3 gol buldu. Duran top organizasyonlarında da 10 gol bulan Beşiktaş, bu alanda da rakibine 2 gol fark attı.

ERSİN'E ÖZEL MOTİVASYON

Bu akşam Galatasaray derbisinde Beşiktaş'ın kalesini koruyacak olan Ersin Destanoğlu'na teknik direktör Sergen Yalçın'ın güveni tam. Usta hocanın dün yapılan idman sonrası genç file bekçisi Ersin Destanoğlu ile konuşup "Bu sezon elinden gelen her şeyi yaptın. Bu kadar genç yaşta böyle bir takımın as kalecisi olmak herkese nasip olmaz. Özel oyuncular özel maçlarda parlar" diyerek motive ettiği öğrenildi. (Fotomaç)

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