11 Mayıs 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş-Karagümrük maçında Adem Ljajic sedyeyle oyundan çıktı!

Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Sedyeyle oyundan çıktı
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 Giriş Tarihi: 11.05.2021

'in 41. haftasında sahasında Fatih 'ü ağırladı. Beşiktaş-Karagümrük mücadelesinin 38. dakikasında siyah-beyazlılarda sakatlanarak oyuna devam edemedi.

'in 41. haftasında ile Fatih kozlarını paylaştı.

Mücadelenin 38. dakikasında siyah-beyazlılarda sakatlanarak oyuna devam edemedi. Sedyeyle kenara taşınan Sırp yıldızın yerine oyuna dahil oldu.

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