11 Mayıs 2021, Salı
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Beşiktaş-Karagümrük maçında Adem Ljajic sedyeyle oyundan çıktı!
Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında Beşiktaş sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Beşiktaş-Karagümrük mücadelesinin 38. dakikasında siyah-beyazlılarda Adem Ljajic sakatlanarak oyuna devam edemedi.
Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında Beşiktaş ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaştı.
Mücadelenin 38. dakikasında siyah-beyazlılarda Adem Ljajic sakatlanarak oyuna devam edemedi. Sedyeyle kenara taşınan Sırp yıldızın yerine Bernard Mensah oyuna dahil oldu.
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